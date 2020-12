F1 2020: ¿Quién sumó más puntos con los récords de vuelta?

En 2019 la Fórmula 1 reflotó la antigua idea del punto extra al piloto que marque el mejor tiempo en carrera -como sucedió entre 1950 y 1959-, siempre y cuando termine entre los diez primeros del gran premio en cuestión, y esta regla se mantuvo para el campeonato 2020.

Si bien otorgar un punto por la mejor vuelta en carrera no tuvo un gran impacto en un campeonato dominado por Lewis Hamilton, hay que señalar que si Carlos Sainz no hubiera recogido un punto de esta manera en el GP de Estiria, no habría terminado igual que Alex Albon y por lo tanto no se habría colocado en la sexta posición del campeonato de pilotos, por delante del corredor tailandés (gracias a su segundo puesto en Monza como su mejor resultado).

En total, Hamilton fue quien más veces se llevó el punto extra con un total de seis ocasiones, seguido por Max Verstappen, con tres.

Con un calendario reducido y cinco nuevas pistas, los monoplazas 2020 igual rompieron cinco récords de vuelta. Cuatro de estos registros pertenecían a los coches de dos temporadas anteriores (Red Bull Ring, Hungaroring, Silverstone y España). El último fue el Nurburgring, que no había sido utilizado por la F1 desde 2013 y cuyo registro se remontaba a 2004.

Entre los récords de la década de 2000 que aún se mantienen están los establecidos en los circuitos de alta velocidad: Monza, por supuesto (aunque el récord de la pole ha vuelto a caer) y Bahréin en su versión de Gran Premio. El récord de Turquía establecido en 2005 se mantuvo, pero con la ayuda de la lluvia (y el reasfaltado).

Las mejores vueltas en carrera en 2020:

Gran Premio Piloto Equipo Tiempos 2020 Vuelta Neumático usado Récord

precedente/actual ¿Ganó? Austira L. Norris 1'07''475 71/71 51 1'06"957 (2018) No Estiria C. Sainz 1'05"619 68/71 66 1'06"957 (2018) No Hungría L. Hamilton 1'16"627 70/70 66 1'17"103 (2019) Sí GBR M. Verstappen 1'27"097 52/52 50 1'27"369 (2019) No 70° Ani. L. Hamilton 1'28"451 43/52 41 1'27"097 (2020) No España V. Bottas 1'18"183 66/66 64 1'18"441 (2018) No Bélgica D. Ricciardo 1'47"483 44/44 11 1'46"286 (2018) No Italia L. Hamilton 1'22"746 34/53 26 1'21"046 (2004) No Toscana L. Hamilton 1'18"833 58/59 45 - Sí Rusia V. Bottas 1'37"030 51/53 26 1'35"761 (2019) Sí Eifel M. Verstappen 1'28"139 60/60 45 1'29"468 (2004) Sí Portugal L. Hamilton 1'18"750 63/66 40 - Sí E-Romagna L. Hamilton 1'15"484 63/63 52 - Sí Turquía L. Norris 1'36"806 58/58 52 1'24"770 (2005) No Bahréin M. Verstappen 1'32"014 48/57 46 1'30"252 (2004) No Sakhir G. Russell 55"404

80/87 78 - No Abu Dhabi D. Ricciardo 1'40"926

55/55 39 1'39"283 (2019) No

Los puntos ganados: