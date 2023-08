Alonso revela la mayor decepción de su carrera y qué cambiaría

Campeón del mundo en 2005 y 2006 con Renault, Fernando Alonso disfruta ahora de un buen momento con Aston Martin en la Fórmula 1. Sin embargo, no todo ha sido felicidad para el español y el 'Príncipe de Asturias' ha desvelado cuál ha sido su mayor decepción en sus 20 años en la categoría.

Tras un desastroso paso por McLaren en 2007, fichó por Ferrari en 2010 y fue en la escudería italiana donde no logró los objetivos que esperaba. En declaraciones a High Performance Podcast, el español reveló que no ganar un título con Ferrari fue la mayor decepción de su carrera.

"Si volviera atrás en el tiempo, cambiaría las cosas", admitió Alonso. "Ganar un campeonato con Ferrari sería probablemente la primera cosa que elegiría si pudiera volver atrás en el tiempo. En 2010, 2012 estuvimos a pocas vueltas de ganar un campeonato y eso probablemente podría haber cambiado el resultado de muchas cosas y la historia de algunas cosas un poco. Estaba decepcionado, seguro. Pero eso es difícil de cambiar y dependes de un montón de otras personas y otros equipos también y el rendimiento de los coches .... Es difícil arrepentirse de algo porque no está en tus manos".

"Sé que estoy al final y que hay una nueva vida para mí en unos años sin pilotar", dijo. "Cuando mire atrás en mi carrera, veré muchas cosas buenas, buenas amistades y experiencias increíbles. Pero es como que debería haberlo disfrutado más y si tuviera la oportunidad de vivir mi vida una vez más, quizás no cambiaría nada de mis equipos o mis elecciones, sólo lo cambiaría para vivir un poco más todos esos momentos e intentar tener más recuerdos de esos momentos. Gané el campeonato en Brasil en 2005 y 2006 y apenas recuerdo nada de esas tardes y noches, lo que es triste, ya sabes. Así que ese es el tipo de cosas que cambiaría".

A sus 42 años, Alonso intenta vivir los momentos en la F1 más que centrarse en la siguiente carrera en cuanto acaba un fin de semana, como solía hacer.

"Cuando gané los dos campeonatos en Renault, mi época en Ferrari, fue bueno, pero estás muy centrado en la siguiente carrera, el siguiente fin de semana. Terminas una carrera, incluso puedes ganar, pero vas al aeropuerto y, cuando estás en el avión, piensas en el próximo fin de semana. Luego llegas a casa y envías un mensaje a tu ingeniero, 'sabes, tenemos que probar el software de la parte trasera porque la tracción era realmente mala al final de la carrera', ese tipo de cosas".

"Creo que a medida que me hago mayor y ahora en este punto de mi carrera, es como los podios de este año: parece que cuando vuelvo a ver la carrera por la tele, parezco el más feliz en el podio, pero es porque soy capaz de disfrutar más de ese tipo de momentos y celebrarlo cada fin de semana forma parte de mi forma de ser ahora."

A pesar de ser el piloto más veterano de la parrilla, el español es actualmente tercero en el campeonato de pilotos y no ve que su edad se interponga en sus actuaciones durante los Grandes Premios.

"Creo que cuando tienes 20 años ves la vida de una manera y cuando tienes 40 la ves de una manera completamente diferente", explicó Alonso.

"Desgraciadamente, cuando tienes la experiencia de los 40, te encantará tener 20 porque tu cuerpo está preparado para los conocimientos que tienes a los 40 años. Pero en el automovilismo, creo que a los 40, y con los conocimientos que tienes a los 40, no es una gran desventaja no tener el cuerpo de los 20. Creo que en este momento me siento bien porque mi deporte es bueno a los 40 y esos conocimientos se siguen impartiendo. Si fuera futbolista o tenista o cualquier otra cosa, sería más doloroso".