¿La F1 debe eliminar el punto por la vuelta rápida?

La parada en pits del final del australiano para montar neumáticos blandos le permitió arrebatar la vuelta rápida el ganador dominante de la carrera, Lando Norris, que iba camino a conseguir el punto extra antes de la última vuelta.

La maniobra reavivó la polémica sobre una regla que podría resultar vital mientras el piloto de McLaren intenta seguir reduciendo la distancia con Max Verstappen en el campeonato.

Entonces, ¿debería permanecer el punto extra en la F1 o es una complicación innecesaria? Nuestros redactores debaten.

La regla debería mantenerse, pero con algunos retoques - Jonathan Noble

Cuando la lucha por el campeonato del mundo se vuelve tan reñida como parece que va a ser este año, es inevitable que la disputa por cada punto se vuelva más intensa.

Es por eso que la decisión de RB de dejar que Daniel Ricciardo luchara por la vuelta rápida en la que parece haber sido su última carrera de F1 en Singapur resultó tan controvertida, porque significó que Lando Norris se quedaba sin lo que podría ser un punto extra clave.

Es un escenario que inevitablemente ha reavivado los temores de que el título mundial se decida en Abu Dhabi por algunas travesuras de la vuelta rápida, y ha renovado las peticiones para que se elimine el punto extra que se ofrece.

Pero, aunque hay que admitir que existe el riesgo de un final de temporada polémico si se despliegan tácticas para ello, esa no es una razón suficiente para deshacerse de un aspecto de la F1 que ha funcionado bastante bien desde que se reintrodujo en 2019.

De hecho, hablar solo de que la vuelta más rápida estropee una definición por el título es una actitud de vaso medio vacío.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

En realidad, la posibilidad de que una táctica de quitarle la vuelta rápida a un piloto influya en el campeonato del mundo no es mayor ni más controvertida que la de un equipo que permite a otro piloto ganar un punto extra gracias a la posición en pista, o incluso que levanta la velocidad deliberadamente para ayudar a un compañero de equipo que marcha undécimo a avanzar un puesto y conseguir el punto extra necesario de todos modos.

Además, la realidad matemática es que tener ese único punto extra disponible, podría ser lo que marque la diferencia entre tener una final por el título o no.

Lando Norris podría estar a 26 puntos de Max Verstappen al salir del Gran Premio de Qatar de este año y aún así ofrecer la posibilidad de un emocionante final en Abu Dabi.

Si ese punto extra no existiera, entonces la batalla por el título se acabaría antes de todos modos, lo que seguramente no es un resultado mejor para la F1.

La bonificación por vuelta rápida ha añadido una dinámica adicional a las carreras y, aunque ciertamente no es perfecta a la hora de ofrecer oportunidades a los pilotos que tienen la suerte de contar con grandes diferencias a sus espaldas en las carreras, sí que proporciona cierta intriga añadida al final de un gran premio a la hora de averiguar quién quiere arriesgarse a ir por todo o no.

E incluso hay ocasiones en las que, como hizo Norris en Zandvoort, el piloto decide ir por todo aunque el equipo no quiera.

Dicho todo esto, creo que la F1 debería considerar la posibilidad de cambiar las reglas para que, si alguien que no esté entre los diez primeros clasificados disputa la vuelta rápida, el punto siga siendo para el piloto de los diez primeros que tenga la vuelta más rápida entre los que puntúan.

Eso detendría de una vez por todas cualquier juego fuera de los diez primeros, donde realmente no hay inconveniente en montar neumáticos blandos justo al final.

Ahora mismo no sabemos si el destino de la corona de 2024 dependerá de una vuelta rápida o no, pero como dijo acertadamente el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella: "Creo que tenemos que trabajar más duro para asegurarnos de que esto no se reduzca a un punto...".

Hay que eliminar la regla - Oleg Karpov

Sea cual sea la verdadera razón por la que el equipo RB permitió a Daniel Ricciardo marcar la vuelta rápida del GP de Singapur, sólo pone de manifiesto la necesidad de que la F1 se replantee una de sus reglas más ilógicas.

Incluso si no fuera que Christian Horner envió un mensaje de texto a Laurent Mekies en las últimas vueltas de la carrera, rogándole al jefe del equipo hermano de Red Bull que le robara la vuelta rápida a Lando Norris, es simplemente inaceptable que la F1 siga teniendo esta regla. Al menos no con la fórmula actual y estos neumáticos Pirelli.

Probablemente tenía mucho más sentido en los días de la guerra de neumáticos, cuando los Michelin y Bridgestone eran tan duraderos que no sólo duraban toda la carrera, sino que eran lo suficientemente buenos como para que los pilotos los empujaran de principio a fin. ¿Y ahora?

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Este es el aterrador escenario. ¿Y si Norris consigue recortar distancias con Max Verstappen y mantiene vivas sus esperanzas en el campeonato y lidera el Gran Premio de Abu Dabi?

¿Y si marca la vuelta rápida, pero no tiene el lujo de hacer una parada en boxes para poner los nuevos neumáticos blandos? ¿Y si Red Bull simplemente hace entrar a Sergio Pérez para robarle esa vuelta rápida, y eso es suficiente para inclinar la batalla por el campeonato a favor de Verstappen? ¿Y si todo ocurre en la última vuelta del gran premio?

Y ese ni siquiera es el escenario más loco. ¿Y si ni siquiera es Pérez, sino Zhou Guanyu? ¿Y si Sauber decidiera dejarle celebrar el final de su carrera de tres años en F1 marcando la vuelta rápida en su última carrera? Si crees que Abu Dhabi 2021 fue un desastre para la F1, piénsalo otra vez.

Por supuesto, la probabilidad de que esto ocurra es muy baja (¿o no?), pero aún así, no hay ninguna razón para que esta regla exista, simplemente porque es muy aleatoria. Muy a menudo recompensa con un punto a alguien que acaba de tener un fin de semana terrible con un buen coche. ¿Cuántas veces hemos visto a un equipo llamar a boxes a un piloto que tiene una gran diferencia con el coche de detrás, sólo para conseguir ese punto?

La mayoría de las veces, es el piloto de uno de los equipos punteros el que acaba teniendo un fin de semana terrible, perdiendo cualquier oportunidad de competir con el resto del grupo de cabeza, pero su coche es lo suficientemente rápido como para abrir una brecha suficiente con el mediocampo. ¿Por qué la F1 recompensa este tipo de actuaciones?

Puede ser bueno. A veces añade intriga. Y la vuelta rápida de Norris en Zandvoort fue algo especial, lo entiendo perfectamente. Pero, de nuevo, cuando la forma más fácil de conseguir la vuelta rápida es entrar en boxes por un juego de blandos justo al final de la carrera, no tiene sentido.

¿No sería más lógico premiar la vuelta rápida, que es la que realmente cuenta? ¿Qué tal dar un punto por la pole position, si se trata de una lucha directa sobre quién es el más rápido, sin todos estos factores adicionales? Para mí, eso sería mucho más lógico que lo que tiene ahora la F1...