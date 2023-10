Sainz explica su difícil ataque en el GP de Estados Unidos

Carlos Sainz admite que corrió el riesgo de bloquearse y golpear a su compañero de equipo Charles Leclerc cuando se metió por el interior y tomó una trazada muy cerrada en la curva 1 a la izquierda.

Le valió para adelantar a Hamilton y pasar de la cuarta a la tercera posición. Sin embargo, al final el piloto de Mercedes tenía más ritmo, y unas vueltas más tarde Sainz se vio relegado a la cuarta posición que aún mantuvo al final de la carrera, antes de que la descalificación de Lewis Hamilton le diera la tercera plaza de nuevo.

Preguntado por Motorsport.com sobre la maniobra, dijo: "Ha sido difícil porque si me bloqueo o algo, me llevo por delante a Charles y a Lando porque hay un ángulo muy cerrado, ¡pero he hecho un poco como en la curva Loews de Mónaco y me ha salido bien! Aquí siempre está apretado en la primera vuelta, muy apretado".

Sainz estaba satisfecho con su carrera, sobre todo porque en un evento sin coches de seguridad terminó a sólo 15,1 segundos del ganador Max Verstappen, y a 4,4s de Norris.

Tras el banderazo, dijo al equipo que estaba "sorprendido" por estar tan cerca del McLaren.

"Sinceramente, si me hubieran dicho ayer después de ver lo mucho que luchamos contra los McLaren y los Mercedes que hoy estaríamos luchando contra ellos, me habría alegrado bastante", dijo.

"Sobre todo porque Lando en un momento del primer stint estaba muy por delante, y luego hemos tenido que hacer un buen trabajo para recuperarles, con un ritmo bueno y sólido. Creo que hoy no hemos inventado nada, nos hemos limitado a hacer nuestra carrera, y hemos sido muy rápidos, así que estoy bastante contento".

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Después de perder en la clasificación ante Leclerc, Sainz sintió que rindió mejor en el sprint y en la carrera principal, añadiendo: "Creo que en carrera he sido relativamente más fuerte este fin de semana. Hay que mirar la clasificación, porque en las dos últimas carreras, mis qualis no han sido nada especiales.

"Pero en carrera, soy rápido, fui rápido en Suzuka, rápido aquí, y ahora necesito centrarme en recuperar mi ritmo de quali y seguir haciendo un buen trabajo en carrera, porque el ritmo de carrera es definitivamente sólido".

A diferencia de Leclerc, Sainz corrió con la estrategia de dos paradas por defecto, y mientras que su compañero de equipo se quedó frustrado al caer en el orden, el español no tenía ninguna queja.

"Creo que hemos hecho un buen trabajo", añadió. "Muy pronto, por intentar seguir el ritmo de Lewis y Max y mantener el DRS. Destruí mi neumático delantero en el primer sector tratando de mantener el DRS.

"Y para mí, estaba claro que tenía que hacer dos paradas en cuanto abrí el neumático delantero, definitivamente estaba pidiendo un dos, y a partir de ahí honestamente un dos sentí que podía presionar los neumáticos".

Mercedes estrenó su último paquete de mejoras en el Circuito de las Américas, y Hamilton alabó la confianza añadida que le dio. Con Ferrari a 22 puntos en la lucha por el segundo puesto de la clasificación de constructores, Sainz admitió que superar esta desventaja es ahora una tarea más difícil.

"Sí, estoy de acuerdo", dijo cuando se le preguntó sobre el tema. "Pero dadas nuestras limitaciones con este coche, lo pobre que es nuestro pilotaje y lo mucho que rebotamos, esperaba que nuestro deg de neumáticos y nuestro ritmo de carrera no fueran grandes este fin de semana".

"Sufrimos mucho con esto, no con el rebote, sino con el mal pilotaje que tenemos en nuestro coche.

"Y sí, si hubiera tenido un poco más de tiempo en un fin de semana no sprint creo que podríamos haber hecho el coche definitivamente un poco más rápido, y un poco mejor para la carrera. Aunque Merc ha dado un paso, y creo que será muy duro al final de la temporada".