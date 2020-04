10 años atrás, la última vez que Brasil lideró la F1

Hace exactamente diez años, un piloto brasileño estuvo a la cabeza de la clasificación de pilotos de un campeonato mundial de Fórmula 1. Después de una carrera de recuperación y la combinación de los resultados de sus oponentes, Felipe Massa dejó Sepang, en Malasia, en primer lugar de la general.

El 4 de abril de 2010, se celebró el GP de Malasia, la tercera fecha de esa campaña después de Bahrein y Australia. Felipe volvió a la categoría ese año, tras el accidente del GP de Hungría de 2009, y tuvo dos buenas actuaciones en las primeras competencias: segundo lugar en Sakhir y tercero en Melbourne.

Massa llegó a Malasia segundo en el campeonato con 33 puntos, cuatro menos que su nuevo compañero de equipo en Ferrari, Fernando Alonso, que había ganado la carrera en Bahrein. Button, el vencedor en Australia, fue tercero, a dos puntos del brasileño.

El sábado, la clasificación estuvo marcada por un clima impredecible. Después de una salida en mojado, los pilotos incluso cambiaron a neumáticos intermedios, pero una nueva tormenta golpeó la pista. Massa no tuvo una buena tanda de entrenamientos y eso lo llevó a quedar eliminado en la Q1, asegurándose la posición 21 de 24 pilotos en la parrilla.

La culpa del mal tiempo de Massa fue de Ferrari, que mantuvo al brasileño y a Alonso en los pits esperando que la situación de la pista mejorara al final de la Q1, aunque sucedió todo lo contrario con el regreso de la lluvia, condenando al español a la Q1 saliendo desde 19°, justo por delante de Lewis Hamilton quien fue afectado por la estrategia de McLaren.

La pole se quedó en manos de Mark Webber, pero Sebastian Vettel, que salió tercero, superó a su compañero de equipo y a Nico Rosberg en los primeros metros y tomó la delantera, posición en la que se mantuvo hasta el final de la competencia. Para el alemán, su tercer lugar representó el primer podio de Mercedes en su regreso a la F1.

Massa corrió toda la carrera por delante de Alonso y fue escalando hasta avanzar 14 sitios y terminar séptimo. Mientras tanto, en las últimas vueltas, el asturiano intentó pasar a Jenson Button para tomar el octavo sitio, pero tuvo problemas con el motor y abandonó.

Con la combinación de los resultados, los seis puntos de Felipe fueron suficientes para poner al brasileño en la delantera por primera vez desde el GP de Francia de 2008. Massa tenía 39 puntos, dos por delante de Alonso y Vettel, con 37 cada uno, y cuatro por delante de Button y Rosberg.

Pero después de Malasia, Felipe tuvo una temporada irregular. De las siguientes 16 carreras subió al podio sólo tres veces más, con el segundo lugar en Alemania y el tercero en Italia y Corea del Sur. Como resultado, terminó sexto en el Campeonato Mundial, de los pilotos de Red Bull y McLaren, y a más de 100 puntos de diferencia de Alonso.

Felipe permaneció en Ferrari durante otros tres años y, en la temporada de 2014, hizo el cambio a Williams, donde corrió hasta finales de 2017.

Galería Lista Massa ganó su primer punto de F1 en su segunda carrera en el campeonato mundial en Malasia en 2002 con un sexto lugar. 1 / 20 Foto de: Sauber Petronas En 2002, se le ordenó a Massa que renunciara a su posición en dos ocasiones con su compañero de ese momento, Nick Heidfeld, en el GP de Europa (donde no obedeció) y en el GP de Alemania (cuando aceptó). 2 / 20 Foto de: Sauber Petronas Massa lideró una carrera por primera vez en el Gran Premio de Brasil de 2004 durante dos vueltas. 3 / 20 Foto de: Bridgestone Corporation Al conquistar un sexto lugar en su despedida de Sauber en China en 2005, en lo que fue la última carrera de Sauber después de que BMW se uniera a ellos, Felipe Massa recibió su automóvil por parte de Peter Sauber, jefe del equipo, como un regalo para él. 4 / 20 Foto de: XPB Images Ganó 41 podios en su carrera. El primero fue en el GP de Europa 2006. 5 / 20 Foto de: XPB Images La primera victoria de Massa en F1 (Turquía / 2006) fue posible gracias a un incidente de Vitantonio Liuzzi, quien provocó la salida del coche de seguridad. Con un Safety Car, él y Schumacher fueron a los boxes al mismo tiempo, con el alemán saliendo en tercer lugar, detrás de Alonso. Ferrari no pudo revertir las posiciones. 6 / 20 Foto de: XPB Images De las 11 victorias en la F1, ninguna de ellas la consiguió saliendo más allá del segundo puesto. 7 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images En 2007, Massa compartió el récord de poles con Lewis Hamilton: seis para cada uno. 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Massa estuvo cerca de ganar el título de 2008, año en que ganó la mayor cantidad de carreras de esa temporada, seis contra cinco del campeón Lewis Hamilton. 9 / 20 Foto de: LAT Images Massa lideró el campeonato mundial dos veces en su carrera, convirtiéndose en el único brasileño en lograr la hazaña después de Ayrton Senna, eso se dio después de los GP de Francia de 2008 y Malasia de 2010. 10 / 20 Foto de: Eric Gilbert El accidente más grave de su carrera fue en el Gran Premio de Hungría de 2009, cuando un resorte que salió del auto de Rubens Barrichello golpeó su casco y lo perforó. Massa regresó a las pistas hasta 2010. 11 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images El controvertido GP de Alemania de 2010 fue exactamente un año después del incidente en la calificación para el GP de Hungría de 2009 (25 de julio). 12 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Massa no pudo adelantar a su compañero en Ferrari, Fernando Alonso, entre las carreras que ambos completaron en el periodo entre el GP de China de 2011 y el de la India de 2013, para un total de 52 carreras. 13 / 20 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images El brasileño tampoco clasificó por delante del español entre los GP de Canadá 2011 y Malasia 2013 (34 carreras). 14 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Massa es el brasileño que más ocasiones ha subido al podio del GP de Brasil con cinco ocasiones, dos veces como ganador. 15 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Su última de las 16 poles fue ganada en el Gran Premio de Austria de 2014. Fue la única vez que un auto que no era Mercedes, Ferrari o Red Bull comenzó primero en la era turbo-híbrida de F1. 16 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images El último podio de Massa (y también el último de Brasil en la F1) fue en el GP de Italia de 2015. 17 / 20 Foto de: Mercedes AMG Massa fue descalificado de dos GP: el de Canadá 2007 (por dejar la caja con la luz roja encendida) y GP de Brasil 2015 (por que su neumático trasero superó la temperatura límite durante la carrera). 18 / 20 Foto de: XPB Images La última vez que Massa lideró una carrera fue en Inglaterra, en 2015, esto durante un periodo de 19 vueltas. En total comandó 936 giros en toda su trayectoria. 19 / 20 Foto de: XPB Images Incluso con una gran carrera en la F1, Massa superó a su compañero de equipo al final del año solo en 2005 (en Sauber, con Jacques Villeneuve), en 2008 (en Ferrari, con Kimi Raikkonen) y en 2017 (en Williams, con Lance Stroll) . 20 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images