Ferrari hace oficial la dimisión de Mattia Binotto

Después de semanas de rumores sobre la salida de Mattia Binotto de Ferrari (que desde la Scudería quisieron desmentir), la noticia se ha confirmado, pero ha sido el propio director el que ha tomado la decisión de marcharse y no el equipo el que le ha echado.

La primera información fue de la Gazzetta dello Sport, que antes del GP de Abu Dhabi publicó que Ferrari estaba estudiando sustituir a Mattia Binotto por Fredric Vasseur, jefe de equipo de Alfa Romeo. Eso provocó la reacción de Ferrari en redes sociales, pero el pasado viernes, antes del primer fin de semana tras acabar la temporada 2022, el Corriere della Sera anticipó la dimisión del italiano, que finalmente se ha confirmado este martes tras definir las cláusulas de salida.

La filtración de la noticia fue del entorno de Charles Leclerc, y la ha hecho oficial Ferrari mediante un comunicado que dice así: "Ferrari N.V anuncia que ha aceptado la dimisión de Mattia Binotto, quien dejará su cargo como director del equipo de la Scuderia Ferrari el 31 de diciembre".

El propio Binotto comentó: "Con el pesar que esto conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. Dejo una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años, con la serenidad que da la convicción de que me he esforzado al máximo para alcanzar los objetivos trazados. Dejo un equipo unido y en crecimiento. Un equipo fuerte, dispuesto, estoy seguro, a alcanzar las más altas metas, a los que deseo todo lo mejor para el futuro. Creo que es correcto dar este paso, por más que haya sido una decisión difícil para mí. Doy las gracias a todas las personas de la Gestione Sportiva que han compartido conmigo este camino, compuesto de dificultades pero también de grandes satisfacciones".

Ferrari ha anunciado que da inicio al proceso de 'identificar al nuevo Team Principal 'y que esa búsqueda y selección "debería terminar en el nuevo año".

La relación de Binotto con el presidente de Ferrari, John Elkann, se ha ido enfriando en los últimos meses, y la confianza entre ellos se deterioró. En septiembre, el presidente mostró su respaldo al director, pero admitió que tanto él como la escudería tenían que mejorar.

Así acaba la larga trayectoria de Binotto en Ferrari, con los que ha estado a lo largo de toda su trayectoria en Fórmula 1, durante menos que 28 años (de 1995 a 2022) desde ser ingeniero de motores hasta jefe de equipo.

La marcha de Binotto llega en un momento clave, en el que en Maranello están afinando su coche para la temporada 2023, llamado a luchar contra Red Bull y Mercedes, a no repetir los errores de este curso y a recuperar finalmente el trono perdido.

Además, hay que recordar que Binotto tenía el control total, tanto el técnico deportivo como el técnico, por lo que será intersante ver cómo se reestructuran los del Cavallino.

¿Y quién sustituirá a Mattia Binotto en Ferrari? El hombre del que hablan en Italia es Frederic Vasseur, actual jefe de Sauber-Alfa Romeo, pero también el cargo podría caer en manos del CEO de Ferrari, Benedetto Vigna.

Benedetto Vigna comentó en el comunicado: "Me gustaría dar las gracias a Mattia por sus muchas y fundamentales contribuciones durante los 28 años que pasó en Ferrari, y en particular por su conducción que llevó al equipo a ser competitivo nuevamente la temporada pasada. Gracias a eso, estamos en una posición sólida para renovar nuestro compromiso, ante todo con nuestros increíbles aficionados de todo el mundo, para ganar el trofeo más importante del automovilismo. Todos nosotros, en la Scuderia y en la comunidad Ferrari en general, le deseamos a Mattia todo lo mejor para el futuro".