Ferrari da por perdido el campeonato: la diferencia ya era mucha

Cargar reproductor de audio

Fue un amargo Gran Premio de los Países Bajos para Ferrari. Charles Leclerc terminó la carrera en el tercer escalón del podio después de superar a Lewis Hamilton en los últimos compases, mientras que Carlos Sainz, que enseguida tuvo problemas con su F1-75, se vio relegado a la octava posición después de cruzar la meta en quinto lugar tras una penalización de 5 segundos por una polémica salida insegura en su última parada de pits.

Los dos pilotos de la Scuderia, que partían desde la segunda y tercera posición de la parrilla respectivamente, nunca pudieron desafiar a Max Verstappen.

En Ferrari pensaban que podrían luchar con el campeón del mundo en la carrera, sobre todo teniendo en cuenta las mínimas diferencias subsanadas en la calificación, pero hoy la historia ha sido completamente diferente.

Mattia Binotto admitió su decepción por el inesperado resultado. El director de la escudería Ferrari, en declaraciones a los micrófonos de Sky Sport F1 Italia, admitió que el F1-75 en Zandvoort mostró evidentes carencias en cuanto a ritmo.

"Hoy definitivamente no estamos satisfechos. Nos ha faltado ritmo y no hemos sido lo suficientemente rápidos durante algunas carreras. Tenemos que entender por qué, porque cuando te cuesta el ritmo, es inevitable que el resultado no esté a la altura de las expectativas".

"Por tercera carrera consecutiva, por una u otra razón, no fuimos rápidos y eso es lo que tenemos que tratar de entender".

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Binotto explicó entonces lo sucedido en los boxes durante la primera parada de Sainz donde hubo un retraso con el cambio del neumático trasero izquierdo. Cuando el español entró en el pit lane los mecánicos no estaban preparados con los neumáticos medios y la espera en el pit lane fue interminable.

"Durante la primera detención de Carlos hubo una confusión. La llamada a pits llegó cuando Carlos estaba en la última curva y cuando entró los mecánicos no tuvieron tiempo de estar preparados. Queríamos reaccionar ante Hamilton porque era justo hacerlo, pero la llamada llegó tarde. Estas cosas pueden ocurrir y hay que aprender de estos episodios".

La última parada del español fue igualmente caótica, pero no por culpa de los mecánicos. Carlos, de hecho, tuvo que frenar para evitar golpear a un mecánico de McLaren en el box de Lando Norris y en ese momento se arriesgó a ser embestido por detrás por Fernando Alonso.

Dirección de Carrera se mostró inflexible a la hora de valorar este episodio como una salida insegura, pero Binotto criticó abiertamente la sanción impuesta a Sainz.

"Lamentamos la sanción que recibió Carlos. Desde nuestro punto de vista, no hubo ninguna salida insegura y la decisión de la FIA nos parece muy dura. Le hemos detenido cuando pasaba el McLaren y le hemos dejado salir cuando había espacio. Se detuvo para evitar golpear a unos mecánicos de McLaren que se movían alrededor del coche. Eso para mí no es una liberación insegura del pit".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

La décima victoria de Verstappen de la temporada ha consolidado el primer puesto del holandés en la clasificación y ahora mira a Leclerc y a Sergio Pérez por delante de él. Binotto ha admitido que las esperanzas de revertir la situación son escasas, pero el director de la escudería Ferrari quiere que el equipo entienda qué los ha llevado a este revés.

"La diferencia de puntos ya era mucha antes de esta carrera. Hoy en día han aumentado, pero la situación es básicamente la misma. Es importante para nosotros corregir este final de temporada con buenos resultados y recuperar la forma que teníamos antes de Hungría y que hemos perdido últimamente."

Antes de despedirse, Binotto también habló sobre el probable cambio de unidad de potencia en el monoplaza de Sainz en el Gran Premio de Italia de la próxima semana, siendo impreciso...

"Hoy ha habido problemas de fiabilidad en muchos coches, no sólo en los de motor Ferrari. Hemos tenido problemas en el pasado y Red Bull los tuvo con la caja de cambios el viernes, mientras que Pérez cambió los motores hoy. A partir de ahora y hasta el final, también nos tocará sustituir la unidad de potencia y cumplir las sanciones. El momento de hacerlo está aún por decidir. Analizaremos todo e intentaremos tomar la mejor decisión".