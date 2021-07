FIA explicó la razón de sanción a Hamilton por choque con Verstappen

Hamilton y Verstappen lucharon fuertemente durante la primera vuelta de la carrera en Silverstone, con un duelo rueda a rueda durante la primera mitad del giro.

En la bajada de Copse, Hamilton consiguió adelantar a su rival de Red Bull y tras un breve giro a la izquierda se fue por el interior para acercarse al holandés.

Pero Verstappen se mantuvo firme y, al girar en la curva a la derecha, fue tocado por la rueda delantera izquierda de Hamilton.

Eso hizo que Verstappen sufriera un trompo y se estrellara a gran velocidad contra la barrera de neumáticos del exterior. Después de eso el piloto de Red Bull fue llevado al centro médico del circuito y, posteriormente, al hospital para someterse a controles de precaución.

El incidente fue investigado por la FIA y dictaminó que Hamilton era responsable y recibió una sanción de 10 segundos que cumplió en su parada de pits.

En un documento que explica los motivos de la sanción, los comisarios señalaron que Hamilton podría haber hecho más para evitar el incidente, ya que tenía espacio en el interior de Copse para evitar la colisión.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, lead the field away at the start

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images