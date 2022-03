F1 se equivocaría si rechazara la industria de las criptomonedas

Cargar reproductor de audio

Los jefes de equipo de las escuderías de la máxima categoría reconocieron que la Fórmula 1 cometería un error si dejara de contar con el patrocinio de sectores tecnológicos disruptivos como las criptodivisas.

En los últimos años ha habido un auge en la participación de patrocinadores de criptomonedas en la F1, con la gran mayoría de la parrilla patrocinada por empresas de monedas digitales.

Recientemente, Red Bull firmó lo que se cree que es el mayor acuerdo de patrocinio de criptomonedas en el deporte con un acuerdo de 150 millones de dólares con el intercambio con la empresa Bybit, un arreglo que se financia en parte en efectivo y en parte en tokens.

Pero la criptomoneda sigue siendo un tema controvertido, con informes de piratería informática, vínculos con actividades delictivas y estafas que hacen que muchos sean escépticos al respecto.

Además, se está cuestionando el impacto que esto tiene en el medio ambiente debido a la gran cantidad de electricidad que algunas monedas, como el Bitcoin, requieren para mantener su procesamiento en la cadena de bloques.

Algunos se han preguntado si la cuestión medioambiental pone a la criptomoneda en contradicción con el impulso de la sostenibilidad de la F1, pero los equipos no lo ven en términos tan simples.

Por el contrario, apoyan la opinión cada vez más extendida de que una mayor aceptación pública de la criptomoneda puede actuar como catalizador para impulsar realmente la mejora de las fuentes de energía renovables.

Así, en lugar de que la criptomoneda sea vista como algo malo para el medio ambiente, puede ayudar a mejorar las cosas.

El jefe de Red Bull, Christian Horner, dijo: "Creo que el mundo está evolucionando y está cambiando. Todo el sector de las criptomonedas es fascinante. Se está viendo más en todos los deportes”.

"Nos tomamos muy en serio el argumento de la sostenibilidad y también lo hacen nuestros socios, así que obviamente buscamos tecnologías que puedan mejorarla. Es un sector nuevo y emocionante y es fantástico ver tanto interés y que la F1 sea tan atractiva".

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, reconoce que el problema del uso de la energía requerido para minar las criptomonedas es válido, pero considera que es algo de lo que la industria es consciente y se esfuerza por resolver.

Wolff cree que hay que valorar las ventajas que las criptomonedas pueden ofrecer respecto a la banca tradicional y valora que el mundo debe adoptar y comprender los cambios que se avecinan, en lugar de evitarlos.

"El argumento de la sostenibilidad es muy importante, pero no se trata sólo de la minería y la energía que se consume, sino también de dónde viene la energía", dijo Wolff

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Pero no puedes cerrarte a la tecnología moderna. Sin duda es un área que va a crecer”.

"Cuando miremos hacia atrás, cuando pasen 10 años, hacer pagos que tardan dos días y que no se pueden hacer fuera del horario de la semana, es algo que será una reliquia del pasado. Y ahí es donde entran las criptomonedas”.

"Son su propia industria. Por eso se han convertido en un actor importante en el mundo financiero y, obviamente, están buscando exposición en la Fórmula 1”.

"Para mí fue fascinante entender los intercambios de cripto, y [el patrocinador de Mercedes] FTX es un intercambiador de criptomonedas, con miles de millones de transacciones cada día”.-

"Eso es algo que no se puede parar y hay que hacerlo bien. Sin duda somos un buen campo de entrenamiento para ellos en cuanto a objetivos de sostenibilidad".

El jefe de Alpine, Laurent Rossi, cuyo equipo acaba de lanzar una alianza con Binance, sugiere que es injusto que la criptodivisa parezca ser el blanco de las críticas por su uso de energía y sugiere que hay sectores como las redes sociales y el entretenimiento que consumen mucha electricidad a diario, pero que rara vez se cuestionan.

"Es difícil ignorar que estamos digitalizados en todo nuestro mundo", dijo. "El mero hecho de retransmitir esto [la rueda de prensa] también cuesta mucha energía. Probablemente, la fuente de energía más omnipresente son los medios de comunicación”.

"Solo las adaptamos [a las criptomonedas]. Es moneda, es un universo digital y ofrecerá nuevas posibilidades. También opino que las criptomonedas pueden disminuir el impacto de las monedas reales, que también tienen efectos adversos en la sociedad”.

"Se puede ver en ambos sentidos. Puedes verlo como un vaso medio lleno o medio vacío. Personalmente, estoy a favor. Va en la dirección correcta y abre nuevas épocas y demuestra que la F1 es moderna y relevante para el público y no está anclada en el pasado".

Fernando Alonso, Alpine F1 A522 Photo by: Erik Junius

El jefe de AlphaTauri, Franz Tost, también cree que es un error etiquetar todas las criptodivisas bajo la misma bandera, ya que las blockchains de prueba de participación, como Fantom, que patrocina su equipo, utilizan considerablemente menos energía.

"La criptodivisa se ha convertido en un pilar importante en el mundo de los negocios y no podemos cerrar los ojos a que quieran involucrarse", dijo Tost.

"En cuanto a la sostenibilidad, no tienen la misma forma de crear la energía. Así que debemos tener cuidado y no se puede decir que no sea sostenible".

"Las distintas monedas tienen formas diferentes y para nosotros es una parte importante del futuro. Por supuesto que lo apoyaremos".