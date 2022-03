Brundle: Pérez no será contendiente por el campeonato

Cargar reproductor de audio

La temporada 2022 será la segunda de Sergio Pérez con el equipo Red Bull Racing y, después de un año de adaptación con la casa de Milton Keynes, el mexicano mantiene la idea de que podría ser un contendiente por el campeonato.

"Sin duda, espero que esta temporada podamos tener un buen año y podamos ir para adelante y poder pelear por este campeonato", dijo Checo Pérez en declaraciones recogidas por el diario El Informador hace unos días.

Sin embargo, el expiloto de F1 y experto de Sky Sports F1, Martin Brundle, no considera que el piloto mexicano esté en el nivel para pelear por el título ante su compañero Max Verstappen ni contra el siete veces monarca Lewis Hamilton, quienes parten para él como los favoritos.

Cuando fue preguntado el ahora comentarista si consideraba que Pérez podría ser un contendiente y dar un paso adelante él dijo: “A lo largo de la temporada, no, honestamente no. No creo que esté al mismo nivel que Lewis y Max. Nadie lo está en este momento”.

Brundle, con nueve podios en su paso por la Fórmula 1, pero sin victorias, indicó que el caso era similar al de Valtteri Bottas cuando era el coequipero del británico en Mercedes, una situación que terminó en la temporada 2021.

“Ahora mismo, a lo largo de una temporada, sólo puedes apostar por Max y Lewis hasta que alguien demuestre que tiene material para el campeonato del mundo. Si miras el recuento de puntos de Sergio frente a Max, y miras el recuento de puntos de Valtteri durante cinco temporadas frente a Lewis, eso te dice la historia, ¿no? Estos chicos son un paso adelante”.

Pérez llegó a Red Bull procedente de Racing Point para competir en la temporada 2021. En su primera campaña con el equipo de Milton Keynes sumó 190 puntos con una victoria y con cuatro podios. Verstappen obtuvo 395.5 puntos para llevarse el cetro después de casi seis campañas con la escuadra dirigida por Christian Horner.

El comentarista de Sky F1 apuntó que la verdadera pregunta es si el nuevo compañero de Hamilton podrá convertirse en contendiente así como la suerte de los pilotos de Ferrari Carlos Sainz y Charles Leclerc.

“La verdadera historia es si George (Russell) puede llegar a ese nivel y otros y qué coches tienen. Soy un gran fan de los dos pilotos de Ferrari. ¿No le gusta a todo el mundo que Ferrari vaya bien, en la Fórmula 1? El mundo se siente un poco más correcto cuando Ferrari va bien. Así que espero que este año tengamos cuatro o cinco equipos luchando durante toda la temporada, sí, y alguien robando victorias”.