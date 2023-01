Grosjean feliz de ver a Magnussen destacar de nuevo en la F1

Cargar reproductor de audio

Romain Grosjean y Kevin Magnussen perdieron sus puestos en Haas y se despidieron -como parecía entonces para siempre- de la Fórmula 1 tras la temporada 2020. La escudería estadounidense decidió arriesgar, tentada también por el dinero, y apostó por dos novatos: Mick Schumacher y Nikita Mazepin.

Este último ya había abandonado Haas antes del inicio de la campaña de 2022 a raíz de la invasión rusa de Ucrania y la imposibilidad de recibir el dinero proveniente de los Mazepin. El equipo tendió la mano a Magnussen, que ya terminó quinto en el Gran Premio de Bahréin en su primera carrera a su regreso en lo que era un contrato multianual y por el cual dejó el automovilismo estadounidense y su lugar en Peugeot dentro del Campeonato Mundial de Resistencia.

Aunque el VF-22 experimentó importantes fluctuaciones en su forma, Haas consiguió remontar desde el fondo de la tabla y terminó la temporada en octava posición entre los constructores. Gran parte del mérito es de Magnussen, que puntuó en siete ocasiones.

En declaraciones a Sky Sports, Grosjean admitió que el regreso del danés fue una gran sorpresa para él, sobre todo porque justo antes de que se anunciara el acuerdo con Haas, ambos pilotos habían estado hablando de la IndyCar.

“No, no me lo esperaba", admitió Grosjean. - 'Lo curioso es que dos semanas antes del anuncio estaba probando un IndyCar en Sebring. Yo también estaba probando en ese momento y tuvimos una agradable charla. Me decía lo mucho que quería probar la IndyCar. IMSA era genial, pero echaba de menos conducir un 'monoplaza'.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Erik Junius

“Y dos semanas después estaba de vuelta en la Fórmula 1 con Haas. Cuando el coche iba bien al principio de la temporada, demostró a todo el mundo lo que podía hacer. Por desgracia, más tarde bajaron un poco en las apuestas. Espero que cambien eso, porque normalmente al principio de la temporada, especialmente con el cambio de reglamento, son capaces de producir un buen coche”.

“Así que me alegré por la atención de Kevin. De simplemente estar en juego y ser capaz de aparecer. El último par de años que condujimos juntos, tuvimos un mal coche. Es difícil juzgar entonces hasta que alguien tenga la herramienta adecuada. Antes estaba en la cola del pelotón y ahora está delante. Genial para Kev. Sé que se ha divertido mucho en la Fórmula 1 y espero que progresen y que consiga un buen resultado”, expresó el francés competidor de Andretti.