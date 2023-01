Leclerc respeta a Hamilton por su "valentía" por su ropa en el paddock

Cargar reproductor de audio

En los últimos años, el éxito de Lewis Hamilton ha ido acompañado de una elección de ropa que algunos han considerado extravagante, un campo en el comenzó a incursionar unos años atrás en sus visitas a Estados Unidos.

El siete veces campeón del mundo es conocido por tener una gran relación con diseñadores de moda de renombre, y ha lucido más de una de sus nuevas colecciones para el espectáculo en los fines de semana de carreras de Fórmula 1 al momento de llegar al paddock.

Sin embargo, parece que Hamilton no es el único con predilección por los atuendos atrevidos, ya que Charles Leclerc también es un gran aficionado a la moda. La música le ayuda a relajarse, pero también le gusta asistir a desfiles de moda. Dado que entiende este mundo dice respetar a Hamilton por ser tan valiente y romper con los esquemas en cuanto a la vestimenta.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"A veces hablamos de las marcas que nos gustan. Realmente se atreve con los looks más extraños cuando está en la pista", declaró el monegasco a La Gazette dello Sport en donde confesó haber dado un aplauso al piloto de Mercedes por su más reciente lanzamiento.

"Hablé muy brevemente con Lewis [sobre moda], felicitándole por su nueva colección. Está haciendo un gran trabajo con la marca y me gusta mucho lo que hace. Sin duda es algo que me gustaría hacer en el futuro".

"Libera mi mente. Al menos estoy pensando en otra cosa que no sean las carreras, lo cual me parece estupendo. Ese era mi problema antes, no podía escapar de las carreras. La moda y la música ayudan a poder hacerlo”.

Aunque aún no está claro, algunos sugieren que Leclerc podría seguir los pasos de Hamilton, que lanzó su propia línea de ropa tras firmar un acuerdo de colaboración conjunta con Tommy Hilfiger en 2018. Como resultado, creó la colección TOMMYXLEWIS en colaboración con la marca.