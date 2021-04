Gasly se confiesa: Lloré hasta no poder más por Hubert

Pierre Gasly (Ruan, Francia, 1996) disputará su quinta temporada en la Fórmula 1 este 2021. El joven francés ya ha saboreado las hieles y las mieles del Gran Circo, después de ser relegado en mitad de la temporada 2019 al segundo equipo, tras haber ascendido a Red Bull meses antes.

Además, ese mismo año tuvo que vivir la pérdida de un amigo de esos que se pueden llamar hermanos, Anthoine Hubert, con el que compartía el amor por las carreras desde que compartían afición en el karting. Dos años después, el joven francés de 25 años de ha abierto en canal en una columna en la web The Players Tribune.

El texto, escrito por el propio Gasly, empieza con una declaración de intenciones: "Hay muchas cosas que he querido decir durante mucho tiempo. Y llegaremos a ellas. Pero para que me conozcas, para que entiendas realmente quién soy, tenemos que hablar del día en que mi vida cambió para siempre: el día en que mi antigua vida terminó y comenzó una nueva. 31 de agosto de 2019".

Aquel día, Anthoine Hubert sufrió un espeluznante accidente en el circuito belga de Spa-Francorchamps, en la subida desde Eau Rouge, donde su Fórmula 2 fue embestido por el de Juan Manuel Correa. El joven piloto francés de 21 años falleció en el lugar.

Gasly cuenta que le gusta ver por TV en el circuito las primeras vueltas de la F2, pero que aquel día, después de ver ondear la bandera roja, sintió algo en lo más profundo de su ser.

"Recuerdo pensar que tal vez alguien había salido gravemente herido y que se quedaría fuera el resto del año. Pero, en mi corazón, podía sentir que algo había ido realmente mal. Mi cuerpo simplemente lo sabía", asegura.

Gasly recuerda haber empezado la reunión técnica con sus ingenieros a continuación, tratando de concentrarse en datos puros y duros, pero entonces el team manager comentó: "Parece que Hubert y Correa se han visto involucrados en el accidente. No sabemos nada más aún".

"Empecé a temblar. No podía sentir mis manos. No podía oír lo que decían los demás. Mi respiración se volvió errática y las manos me sudaron tanto que me costó sacar el teléfono para intentar consultar las redes sociales en busca de noticias. En cuanto terminó nuestra reunión, corrí a la zona de hospitalidad para ver a mis padres y a mi novia porque sabía que tendrían más información. Recuerdo que bajé las escaleras y los vi sollozando. Podía ver que estaban destrozados. Y comprendí lo que significaba", recuerda.

"Sabía que mi amigo se había ido. No estaba preparado para eso. Sinceramente, había dejado que mi mente divagara... para pensar que tal vez Anthoine estaba en coma o algo así. ¿Pero la muerte? ¿Muerte? Nunca pensé que fuera posible. Sabes, cuando Jules Bianchi murió en un accidente en 2015... [en realidad murió meses después, tras no recuperarse de las secuelas] fue la primera vez en mucho tiempo que alguien de nuestra generación de pilotos, a cualquier nivel, había muerto. Ocurría mucho hace 40 o 50 años, ¿pero ahora?".

"Estaba completamente roto. Lloré hasta no poder más. Nunca he experimentado un sentimiento peor que ese en mi vida. Nunca. Esa noche, cuando cerré los ojos para dormir, pensé en mi amigo".

El francés recuerda el programa para jóvenes talentos de la Federación Francesa de Automovilismo en 2009, donde coincidió con Hubert por primera vez, cómo se hicieron mejorar en pista el uno al otro y lo seguros que estaban de poder llegar a la F1 en el futuro.

"Si soy completamente sincero, creo que, en el fondo, tanto Anthoine como yo pensábamos que no íbamos a conseguirlo. Las probabilidades no estaban a nuestro favor. Teníamos talento, teníamos pasión, pero no contábamos con un respaldo financiero suficiente, ni con ninguno de los otros recursos que a menudo se necesitan para tener la oportunidad de conseguir un puesto. Pero nuestro sueño nos hizo amigos. Y nuestra amistad nos dio la oportunidad de superarnos", escribe Gasly.

El sueño truncado de Red Bull

Pero el annus horribilis de Gasly había comenzado dos semanas antes, cuando Red Bull le comunicó que bajaría a Toro Rosso para la segunda mitad de temporada.

"Desde el momento en que cometí mi primer error en el coche, sentí que la gente de allí empezó a volverse lentamente contra mí. Tuve un accidente en los entrenamientos de invierno y, a partir de ese momento, la temporada nunca fue bien. Luego tuve dos primeras carreras muy duras con Red Bull y los medios de comunicación se cebaron conmigo", asegura el francés.

"Todo lo que decía en la prensa se convertía en una excusa para mi estado de forma, y nadie me defendía. El coche no era perfecto, y yo estaba haciendo todo lo posible para tratar de mejorar y aprender cada semana, pero... esto es lo que voy a decir al respecto: Fue un momento difícil para mí en Red Bull porque no me sentí realmente apoyado y tratado de la misma manera que otros".

"Y para mí eso es algo que simplemente no puedo aceptar. Me esforzaba al máximo cada día, tratando de obtener resultados para el equipo, pero no se me daban todas las herramientas que necesitaba para tener éxito. Intentaba ofrecer soluciones, pero mi voz no era escuchada, o tardaba semanas en ver cambios".

Por la razón que fuera, nunca iba a encajar en ese puesto, simplemente nunca iba a funcionar. No soy el tipo de persona que empieza con cosas en los medios, porque estoy realmente agradecido a Red Bull por la oportunidad, así como por todo lo que han hecho por mí en mi carrera. Realmente lo estoy. Pero si se me permite decir mi verdad, esta es".

Y después de recordar las sensaciones que vivió en el GP de Italia de 2020, cuando logró su primera victoria, Gasly acaba su columna así: "Tengo mucha suerte de estar aquí, de hacer lo que hago. Y tengo mucha suerte de haber conocido a Anthoine Hubert. Llevaré sus sueños, sus ambiciones, conmigo a donde quiera que vaya. Te quiero, amigo".