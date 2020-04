El gesto que le costó la victoria al pole más joven de F1

De haber ganado, la carrera del italiano podría haber tomado una dirección diferente, pero no solo perdió el liderato por un ataque de furia, sino que terminó la tarde en el muro, como solía hacerlo.

En cambio, esa carrera se convirtió por un golpe del destino en la memorable primera victoria de Niki Lauda desde el regreso​​, el hombre que había reemplazado a de Cesaris en McLaren.

La victoria reivindicó la decisión de Ron Dennis de impedir que Lauda se jubilara y puso al austríaco en el camino hacia su tercer título un par de años después.

De Cesaris participó en 208 grandes premios entre 1980 y 1994, con 10 equipos: Alfa Romeo, McLaren, Ligier, Minardi, Brabham, Rial, Scuderia Italia, Jordan, Tyrrell y Sauber.

Por más que lo intentó, nunca se quitó por completo la reputación que se creó en su primera temporada completa con McLaren en 1981, cuando una serie de accidentes pusieron a prueba la fuerza del chasis MP4, y la paciencia del equipo.

Mucho antes del final de la temporada, Dennis puso en marcha su exitoso plan para persuadir a Lauda de que se uniera, y por lo tanto no había lugar para De Cesaris en 1982.

Andrea de Cesaris, Alfa Romeo 179D Photo by: Motorsport Images

Sin embargo, de Cesaris siempre tuvo el apoyo de Marlboro, por lo que no fue una sorpresa cuando le pasaron al otro equipo de la compañía de cigarrillos, Alfa Romeo. De hecho, había hecho sus dos primeras carreras en F1 con Alfa a finales de 1980, por lo que ya se sentía como en casa.

El gran cambio en Alfa Romeo desde entonces fue la llegada del ex diseñador jefe de Ligier, Gerard Ducarouge, quien tuvo un impacto inmediato. Diseñó un nuevo chasis de carbono y le acopló el probado motor V12, que siempre fue bien en los circuitos urbanos.

De Cesaris y su compañero de equipo, Bruno Giacomelli, tenían el coche viejo en la carrera inaugural de 1982 en Sudáfrica, y la primera salida con el nuevo modelo en Brasil resultó inconclusa.

Sin embargo, en la tercera ronda en Long Beach, el Alfa fue rápido desde el principio, con Giacomelli segundo en la primera sesión de entrenamientos libres y de Cesaris, sexto. Debido a algunos problemas, solo fueron décimo y duodécimo en la clasificación del viernes, pero cuando importaba, el sábado, todo encajó para de Cesaris.

En los últimos minutos de la sesión de clasificación final, Lauda realizó una vuelta muy buena como para asegurarse la pole, y de hecho las televisiones ya se estaban juntando a su alrededor cuando se produjo un cambio inesperado en la parte superior de los monitores de tiempo. De Cesaris se situó en la pole, 0.120 segundos por delante del hombre que le había reemplazado.

Cuando regresó al pitlane estaba llorando y se montó una gran celebración en el seno de Alfa. La emoción de todos los interesados ​​estaba a la vista. Su premio incluyó un trofeo, 1000 dólares, una botella de brandy y una navaja de afeitar.

Un gran momento para Ducarouge, reivindicándose después de ser despedido por Ligier el año anterior. La gente de Marlboro también estaba feliz. No solo se justificaba su fe en Lauda, sino que ahora tenían dos coches competitivos al frente de la parrilla.

Aunque hubo un breve momento de pánico cuando se supo que de Cesaris había usado un neumático sin marcar, ya que había rozado la pared al comienzo de la sesión y tuvo que reemplazarlo, un comisario admitió que era su culpa y todo estaba bien.

Con 22 años, De Cesaris se convertía en el piloto más joven de la historia en hacer la pole, un récord que mantuvo hasta que Rubens Barrichello lo superó en 1994.

"No quiero pensar en la primera vuelta", dijo. "De lo contrario no dormiré".

Andrea de Cesaris, Alfa Romeo 182 leads Niki Lauda, McLaren MP4/1B-Ford Cosworth, Rene Arnoux, Renault RE30B, Alain Prost, Renault RE30B, Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 182, Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2, Nelson Piquet, Brabham BT49D-Ford Cosworth and Keke Rosberg, Williams FW07C-Ford Cosworth, at the start Photo by: Motorsport Images

Ahora tenía que hacer el trabajo difícil en la carrera. Lauda estaba decidido a ponerse líder, pero era muy consciente de la reputación de su rival y no quería enredarse con él en la primera vuelta.

Lauda incluso se tomó la molestia de hablar con su rival antes de la carrera en un intento por asegurarse de que no hubiera fuegos artificiales en la primera curva, dejando claro que si no podía cogerle ventaja, no intentaría nada en la primera vuelta.

"En ese caso, tendré que ser paciente y no tratar de excederme", le dijo al periodista Heinz Pruller antes del comienzo. "Sobre todo, se trata de no arriesgarse con de Cesaris".

El autor de la pole hizo una buena salida y completó una primera vuelta impecable, mientras que desde el tercer puesto de la parrilla, René Arnoux (Renault) se colocó segundo.

Lauda pasó así al tercer lugar, por delante de Giacomelli. En la sexta vuelta, el segundo piloto de Alfa, ansioso por avanzar y tal vez preocupado porque su compañero de equipo se estaba escapando en cabeza, hizo un exitoso adelantamiento a Lauda, ​​y rápidamente se pegó a la parte trasera de Arnoux, pero se tocó con él y ambos acabaron fuera de carrera.

Lauda era ahora segundo holgadamente. La distancia con el líder se fue hasta los 4.8 segundos, y luego bajó a 2.8 segundos en la vuelta 13. En la siguiente, de Cesaris perdió algo de tiempo cuando iba a doblar a Brian Henton. De repente, Lauda se echó encima y le metía presión.

De Cesaris luego atrapó el Rothmans March de Raul Boesel en la chicane que se había instalado en la recta de boxes. Casi se detuvo detrás del brasileño en la entrada y después trató de pasarle por el exterior en la siguiente, viéndose obligado a abrirse.

Finalmente le pasó, pero se salió de la trazada ideal y perdió impulso expresándole a Boesel exactamente lo que pensaba.

"De Cesaris dobló al coche más lento y le mostró su puño al piloto", contaba Lauda en su autobiografía To Hell and Back . “Le vi levantar la mano amenazándole y me dije a mí mismo: 'tiene que cambiar de marcha ahora".

“Escuché el feo gemido de su limitador de revoluciones cuando alcanzó las 11.000 rpm. Me alejé de él y le dejé mucho espacio. Después de todo, tienes que tener cuidado cuando pasas a alguien que está tan ocupado sacudiendo su puño y olvida que tiene que cambiar de marcha".

Lauda pasó volando y pudo mantenerse al frente al final de la recta larga. Era la primera vez que lideraba una carrera desde Suecia 1978 con el Brabham.

A partir de entonces se alejó del Alfa, ya que de Cesaris, que estaba en su 19° gran premio, le costó deshacerse del tráfico.

Sin embargo, todavía marchaba segundo cuando en la vuelta 34 notó algo de humo en sus espejos, posiblemente causado por la quema de plástico alrededor de los frenos.

Distraído, se estrelló, destrozando el lado derecho del coche y rompiendo el nuevo chasis. Un triste final para su día, pero el consenso general fue que le dio un nuevo impulso a su reputación.

Mientras, Lauda cruzó la meta primero tranquilamente, aflojando en la parte final para conservar, con una ventaja de 14.6 segundos sobre el subcampeón Keke Rosberg. Con la victoria en su tercera carrera después de un descanso de dos años, Lauda regresaba.

Niki Lauda, McLaren MP4/1B-Ford, second place Keke Rosberg, Williams, third place Gilles Villeneuve, Ferrari Photo by: Motorsport Images

Solo unas pocas semanas más tarde en Mónaco, de Cesaris tuvo la oportunidad de redimirse. Un coche tras otro sufrió problemas y en los últimos minutos sobrevivió a la lluvia. Solo la falta de combustible dejó su Alfa parado en la última vuelta, cuando el ganador Riccardo Patrese le pasó. Se clasificó tercero.

Tuvo otros días buenos. De hecho, al año siguiente lideró las primeras vueltas en Spa y fue segundo en Alemania y Sudáfrica.

Al final de su carrera, se hizo con un lugar en los libros de la historia como el primer compañero de equipo en F1 de Michael Schumacher, en Jordan en Spa en 1991, y si su motor no hubiera fallado ese día, habría vuelto al podio. Sin embargo, esa primera victoria nunca llegó.

