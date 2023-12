El mundo del deporte motor despide a Gil de Ferran

La sorpresiva muerte de Gil de Ferran este viernes a los 56 años ha dejado consternado al mundo del deporte motor. El brasileño, bicampeón de la Serie CART (hoy IndyCar) y ganador de las 500 Millas de Indianápolis, era una figura muy querida y respetada en los paddocks de todo el mundo, como demuestran los homenajes que se le han rendido en las redes sociales.

En las últimas horas, personalidades y equipos de la Fórmula 1, la IndyCar y el automovilismo brasileño han mostrado su cariño hacia Gil de Ferran:

Stefano Domenicali, CEO de la F1

"Estoy muy conmocionado y profundamente triste por la noticia de que hemos perdido a Gil de Ferran. Era una persona increíble y un verdadero campeón, y lo echaremos mucho de menos. Nuestros pensamientos están con su familia en este momento tan triste".

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin F1

"No tengo palabras. Es un día muy triste. Muchas gracias por los momentos que compartimos, por enseñarme a corazón abierto a correr en óvalos y por los innumerables recuerdos que creamos juntos. Te echaremos de menos Gil".



Oscar Piastri, piloto de McLaren F1

"Fue un placer conocer a Gil este año, se lo echará mucho de menos. Descanse en paz".

Carlos Sainz, piloto de Ferrari F1

"Con el corazón roto por la muerte de mi amigo Gil. Mis pensamientos están con su familia y sus seres queridos, especialmente Angela, Anna y Luke. Todos te echaremos de menos. Descansa en paz".

Rubens Barrichello, ex piloto de F1 y bicampeón de Stock Car

"Gilberto de Ferran... Me encantaba llamarte así. En nuestras conversaciones por teléfono o en persona, como en esta foto que te hice desprevenido, con tus gafitas. Kabeção, te has ido demasiado pronto compañero... es difícil de aceptar, ¿sabes? Pero todo lo que puedo decir es: Buena suerte, amigo, y gracias por todo. Te echaremos mucho de menos... Mi cariño y mis condolencias a tu querida familia".

Felipe Massa, ex piloto de F1 y de Stock Car

"Qué triste noticia. Hoy hemos perdido a un hermano. Una persona maravillosa, gran gente y una leyenda en nuestro mundo del automovilismo. Ve en paz Gil. Mucha fuerza a su mujer, a su hija, a su hijo y a toda su familia y amigos".

Helinho Castroneves, ex piloto de Indy

"Mi amigo", escribió Castroneves sobre De Ferran, con quien fue compañero de equipo en Penske, acompañado de un video con fotos de ambos.

Tony Kanaan, ex piloto de Indy y director del equipo McLaren de IndyCar

"Campeón, amigo, rival, mentor dentro y fuera de la pista. No hay palabras para describir esta pérdida. Descansa en paz amigo mío".

Bia Figueiredo, ex piloto de la IndyCar y de la Copa Truck

"No, no Gil. No puede ser... demasiado joven, demasiado talento, tanto por hacer. Rezando, rezando.

Aston Martin, equipo de Fórmula 1

"Todos estamos enviando nuestro amor y apoyo a la familia de Gil, a sus amigos y a todos en la comunidad del automovilismo que tuvieron la suerte de conocerlo y trabajar a su lado", escribieron desde la cuenta de X de Aston Martin, respondiendo al post de McLaren.

Williams, equipo de F1

"Estamos conmocionados y entristecidos al conocer la repentina pérdida de Gil de Ferran, una figura gigantesca del automovilismo que disfrutó de un gran éxito en la pista y a través de sus roles de liderazgo más tarde en su carrera en la Fórmula 1. Nuestros pensamientos en este momento tan triste van a la familia, amigos y a toda la comunidad del automovilismo que tuvo la suerte de conocerlo y trabajar con él. Nuestros pensamientos en estos tristes momentos están con su familia y amigos".

Sauber, equipo de Fórmula 1

"Sauber Motorsports extiende su más sentido pésame a toda la familia McLaren tras la noticia de la muerte de Gil de Ferran. Gil fue un individuo extraordinario cuya influencia en el automovilismo no se puede medir, y cuyo enfoque, ya sea en la el coche o en las salas de juntas, dejó una impresión en todos los que tuvieron la oportunidad de trabajar con él - incluyendo varias personas en nuestro equipo."

"En este momento de pérdida, nuestros pensamientos están con los seres queridos de Gil, sus amigos y toda la familia McLaren."

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing

"Estoy conmocionado y devastado al enterarme de la pérdida de nuestro gran amigo y compañero de equipo. Corrí con Gil por todo el mundo y lo vi ganar algunas de las mejores carreras. Fue un gran amigo durante más de 20 años al que echaremos mucho de menos y nunca olvidaremos. Mi más sentido pésame a su familia. Descansa en paz Gil. La próxima victoria será para ti. Que Dios te acompañe".

Damon Hill, campeón de F1

"Uno de los tipos más agradables que he conocido. Me hacía reír. Sabía cómo hacerlo. Dios mío Gil, te has ido demasiado pronto. Mis más sinceras condolencias a su querida familia y a todos los que lo conocieron (y son muchos, muchos, muchos) y a todos en McLaren. Era un luchador y un ganador. Una gran pérdida".

Marco Andretti, ex piloto de IndyCar

"Mi amigo. Uno de los de verdad. Una de las razones de mis pruebas en F1. Me encantaba su pasión y su amor por nuestro deporte. Muchas gracias por lo que aportó a mi vida".

Pedro de la Rosa, ex piloto de F1

"Aún recuerdo a Gil atravesando el complejo y el Bomb Hole en un gélido circuito de Snetterton a principios de los '90, con su casco blanco y su única franja azul/roja en el Reynard F3 verde. Era el piloto a seguir si querías aprender cómo tener una conducción suave, rápida y elegante, cómo frenar en las curvas, cómo mantener la velocidad en las curvas con la mínima interferencia del volante. Siempre era rápido en cualquier tipo de coche. Era tan elegante fuera del coche como dentro. Era la definición perfecta de una verdadera leyenda. Mis pensamientos están con su familia. Descanse en paz Gil.