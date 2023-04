El GP de Argentina que marcó la vuelta de la F1 en 1995

Cargar reproductor de audio

Habían pasado 14 años desde la última vez que la Fórmula 1 había visitado Argentina y la expectativa era inmensa en el Autódromo de Buenos Aires, si bien iba a ser la primera vez que la máxima categoría visitaba el país sin que un piloto local estuviera presente en la parrilla de salida.

Atrás había quedado la veloz configuración del circuito N°15 de 5.968 metros que había utilizado la F1 en Buenos Aires entre 1974 y 1981, reemplazada en esta oportunidad por la variante del circuito N°6, de 4.259 metros, más lenta y trabada para preservar la seguridad.

David Coulthard obtuvo su primera pole position en la F1 el sábado con su Williams-Renault y realizó una muy buena largada para mantener el liderazgo en la salida, pero la carrera debió ser detenida por un accidente múltiple que involucró a Jean Alesi, Olivier Panis, Mika Salo, Luca Badoer y Pierluigi Martini y un incidente subsecuente entre Johnny Herbert y Rubens Barrichello.

En la segunda largada el escocés volvió a mover bien y logró doblar adelante en la primera curva, seguido de Damon Hill, su compañero de equipo, aunque un problema en el acelerador en la vuelta 17 dejaría a Coulthard fuera de la contienda.

Hill pasaría a ser el dominador de la carrera liderando un total de 53 de las 72 vueltas disputadas, las últimas 47 de forma consecutiva, para terminar con seis segundos de distancia sobre Alesi, segundo, y más de 30 segundos respecto a Michael Schumacher, tercero.

"Nunca había disfrutado tanto pilotando un coche en un gran premio", dijo Hill sobre su décima victoria en la F1 ese día. "He hecho una buena carrera con Michael, era muy difícil adelantarlo aquí, pero he conseguido el rebufo en la primera curva y luego con un poco de pista despejada me he escapado".

"La preocupación durante el resto de la carrera fue siempre Jean. Estoy encantado de haber llegado a las dos cifras en victorias en grandes premios".

Herbert, cuarto, cruzaba la meta una vuelta abajo, seguido de Heinz-Harald Frentzen y Gerhard Berger, cerrando los seis primeros puestos, los que daban puntos en aquellos años. Sólo nueve coches terminaron la carrera, con Domenico Schiattarella igualando el mejor resultado de Simtek en la última posición.

Pasa las fotos a continuación para vivir la acción del Gran Premio de Argentina de 1995:

(Haz clic en 'Versión completa' al final del artículo si no aparecen las imágenes)

Ross Brawn y Michael Schumacher, Benetton 1 / 36 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Mika Häkkinen, McLaren 2 / 36 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Miembro de Renault Sport F1 Team 3 / 36 Foto de: LAT Images Johnny Herbert, Benetton 4 / 36 Foto de: LAT Images Jean Todt y Jean Alesi, Ferrari 5 / 36 Foto de: Ercole Colombo Jean Alesi, Michael Schumacher, y Johnny Herbert 6 / 36 Foto de: Ercole Colombo Jean Alesi, Ferrari 412T2 7 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images El motor Renault V10 en el Benetton 8 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Domenico Schiattarella y Jos Verstappen, Simtek 9 / 36 Foto de: LAT Images Ukyo Katayama, Tyrrell 023 Yamaha 10 / 36 Foto de: Ercole Colombo Mika Häkkinen, McLaren MP4-10 Mercedes 11 / 36 Foto de: LAT Images Mika Häkkinen, McLaren MP4-10 Mercedes 12 / 36 Foto de: LAT Images Mika Hakkinen, Mclaren MP4-10, se retira tras una colisipon con Eddie Irvine 13 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Mika Hakkinen, Mclaren MP4-10 spins off after collision with Eddie Irvine 14 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Mika Hakkinen, Mclaren MP4-10 spins off after collision with Eddie Irvine 15 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Michael Schumacher, Benetton B195 Renault, lidera sobre Damon Hill, Williams FW17 Renault 16 / 36 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B195 Renault, leads David Coulthard, Williams FW17 Renault 17 / 36 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B195 Renault 18 / 36 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B195 Renault 19 / 36 Foto de: LAT Images Mark Blundell, McLaren MP4-10 Mercedes 20 / 36 Foto de: LAT Images Jos Verstappen, Simtek S951 Ford 21 / 36 Foto de: LAT Images Jean Alesi, Ferrari 412T2 spins 22 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Jean Alesi, Ferrari 412T2 23 / 36 Foto de: Ercole Colombo Jean Alesi, Ferrari 412T2 24 / 36 Foto de: LAT Images Jean Alesi, Ferrari 412T2 25 / 36 Foto de: LAT Images Heinz-Harald Frentzen, Sauber C14 Ford 26 / 36 Foto de: LAT Images Gerhard Berger, Ferrari 412T2 27 / 36 Foto de: LAT Images Domenico Schiattarella, Simtek S951 Ford 28 / 36 Foto de: Ercole Colombo Despiste de Mark Blundell, McLaren MP4-10 29 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images David Coulthard, Williams FW17 Renault 30 / 36 Foto de: LAT Images David Coulthard, Williams FW17 Renault 31 / 36 Foto de: LAT Images Damon Hill, Williams FW17 Renault 32 / 36 Foto de: LAT Images Aguri Suzuki, Ligier JS41 Mugen-Honda 33 / 36 Foto de: LAT Images Michael Schumacher 34 / 36 Foto de: Renault Race winner Damon Hill, Williams celebra en el podio 35 / 36 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, tercero clasificado, celebra en el podio 36 / 36 Foto de: LAT Images

Reutemann hacía emocionar al público argentino

Durante la década del '70 y principios de los '80, Carlos Reutemann había sido gran animador de la Fórmula 1 y había hecho vibrar a sus compatriotas en cada edición del GP de Argentina, si bien nunca logró la victoria en su carrera de casa.

No te pierdas: Reutemann, una estrella brillante sin título

Aquel fin de semana de abril de 1995, el ex piloto de Brabham, Ferrari, Lotus y Williams recibió la invitación para volver a ponerse al volante de un monoplaza de F1, más precisamente la Ferrari 412T1 de 1994.

"Lole" tuvo la posibilidad de girar el sábado, bajo la lluvia, y nuevamente el domingo para delirio del público local, marcando tiempos que dejaban a la vista que no había perdido las mañas a pesar de sus 53 años y de estar retirado de la Fórmula 1 desde 1982.

Disfruta en fotos la exhibición de Carlos Reutemann con Ferrari en el GP de Argentina de 1995:

Carlos Reutemann, Ferrari 412T1 1 / 7 Foto de: Ercole Colombo Carlos Reutemann, Ferrari 412T1 2 / 7 Foto de: Ercole Colombo Carlos Reutemann y Luca di Montezemolo 3 / 7 Foto de: Ercole Colombo Carlos Reutemann y Jean Todt 4 / 7 Foto de: Ercole Colombo Carlos Reutemann y Bernie Ecclestone 5 / 7 Foto de: Ercole Colombo Carlos Reutemann se sienta en la Ferrari 412T1 previo a salir a la pista. 6 / 7 Foto de: Ercole Colombo Carlos Reutemann se sienta en la Ferrari 412T1 mientras habla con Jean Todt 7 / 7 Foto de: Ercole Colombo

