Cómo Gutiérrez prepara su rol de reserva de tres equipos de F1

Chase Carey, jefe de la Fórmula 1, advirtió que una vez que la categoría regresa a las pistas la serie no se detendrá por un caso en que un piloto titular de positivo por Covid-19, por lo que será necesario que su equipo recurra al piloto reserva para afrontar la competencia.

La situación plantea un reto para algunas escuderías como McLaren y Racing Point, quienes actualmente no tienen a un competidor en este rol, pero ante ello, Mercedes ofreció una solución a ambos considerando los vínculos que los unen.

Aunque esta temporada la casa de Woking aún utilizará la unidad de potencia Renault ya tiene firmado un acuerdo con las flechas plateadas para cambiar a su motor en 2021. En el caso de Racing Point esta relación ya data de tiempo atrás.

Por ello, Mercedes, que cuenta con dos pilotos reserva en el mexicano Esteban Gutiérrez y el belga Stoffel Vandoorne, puso a disposición de sus dos equipos socios a sus dos integrantes en caso de necesitar un sustituto.

Si bien este intercambio de equipos se dio a conocer la semana pasada, la idea se planteó desde antes de que surgiera la pandemia por Covid-19. “Esto no surgió por la situación que vivimos, estaba planeado para darse a conocer desde Australia”, dijo Gutiérrez en entrevista.

Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Team con Esteban Gutierrez, Reserve, piloto de desarrollo de Mercedes Benz EQ Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Para tener listo al mexicano en caso de ser requerido, Mercedes ha ido elaborando un protocolo, que aún no está terminado, pero que tiene como objetivo que Gutiérrez pueda estar en alguna de las pistas europeas en poco tiempo.

“Se está viendo el plan, obviamente nos están cuidando bastante porque como somos los pilotos reserva no podemos arriesgarnos a estar expuestos”.

“No estaremos en la pista, estaré en Londres, a la espera de cualquier indicación. La ventaja es que las primeras ocho carreras serán en Europa y, por ejemplo, en Austria podría estar en un par de horas saliendo desde casa”.

Gutiérrez señaló que como parte del protocolo ya se le han realizado la prueba para detectar presencia del virus SarCov-2, además de ya tener listo un asiento en McLaren, y a la espera de hacer lo propio con Racing Point en los próximos días.

“El objetivo es exponerme lo menos posible a los riesgos, porque debo estar listo por si se necesita. Ya me hice la prueba del coronavirus y salí negativo, no he sido portador, y eso indica que lo que he hecho para cuidarme en los pasados dos, tres meses, ha funcionado”, finalizó el mexicano.