Para Haas no es satisfactorio estar luchando contra Ferrari

En Spa, Romain Grosjean finalizó 15º, a sólo 3,9 segundos de Sebastian Vettel y a 1,8 segundos de Charles Leclerc, tras haber cedido ante el piloto monegasco en las últimas vueltas de la carrera.

En el pasado, estar tan cerca de los coches oficiales sería muy alentador para Haas, cliente de Maranello, pero Guenther Steiner dice que las circunstancias no le satisfacen.

"Obviamente, obtienes un poco de satisfacción, al menos compites algo", dijo. "Pero para ser sincero, nadie viene aquí para intentar vencer a alguien por la 12ª o 13ª posición. No es por eso que vienes aquí".

"Cuando estás ahí fuera el domingo y compites con alguien te sientes emocionado por eso, pero cuando lo piensas, realmente estás haciendo algo que no es muy satisfactorio, vencer a alguien que también está sufriendo en ese momento. No obtengo ninguna satisfacción con ello".

Steiner dijo que el déficit de velocidad de los coches con motor Ferrari en Spa no fue una sorpresa.

"No, en realidad no, durante las últimas seis carreras sabíamos aproximadamente dónde estábamos. Lo que no sabíamos exactamente era lo grande que sería. Viste cómo nos pasaban. Experimentamos esa sensación el año pasado, así que estamos un poco acostumbrados".

"Sabes cómo me siento, no llegará más potencia, el coche también irá igual. Será un déjà vu, supongo que en una semana. No conozco mucho a Mugello, pero creo que hay hace falta menos potencia. Será fantástico".

"Seguro que Monza será un gran reto. Lo sabemos, lo abordamos a sabiendas y trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo durante todo el fin de semana para sacar lo mejor de lo que tenemos. Eso es lo que tenemos que hacer en esta posición".

Cuando se le preguntó sobre las perspectivas de la unidad de potencia Ferrari prara 2021, Steiner dijo que él mismo se había planteado la misma pregunta.

"El tiempo corre, porque este año no podemos hacer nada con el motor. No sé exactamente dónde están para el próximo año. Sé que están trabajando en ello, porque podéis imaginaros que hago esa pregunta todos los días, cada hora. No tengo una respuesta definitiva y es difícil ser el portavoz de algo de lo que no tienes el control", asegura.

"Solo transmito mensajes, están trabajando duro en eso porque saben que deben mejorar. Creo que la única forma de averiguarlo será cuando volvamos a la pista el próximo año".