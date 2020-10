Haas no retendrá a Magnussen y Grosjean por razones financieras

El jueves por la mañana tanto Romain Grosjean como su compañero Kevin Magnussen usaron sus cuentas en redes sociales para anunciar que no continuarían con el equipo Haas F1 para la próxima temporada. La escudería emitió un comunicado oficial poco tiempo después.

Grosjean dijo que ni él ni Magnussen esperaban quedarse en el equipo, especialmente dado el clima económico creado por la pandemia por COVID-19.

Luego de darse a conocer la decisión, el piloto francés admitió que no tiene planes firmes para la próxima temporada, pero indicó que está buscando opciones en una categoría fuera de la Fórmula 1 donde tenga oportunidad de ganar competencias.

Cuando se le preguntó si fue una sorpresa la doble partida de los pilotos, él respondió que “Sí, un poco”.

“Sabía que por la situación actual de todo el mundo, y por cómo el COVID ha dificultado financieramente a muchas empresas en todo el mundo, probablemente, uno de nosotros saldría a finales de año".

"Por eso cuando Gunther me llamó le dije que esperaba la partida de uno de nosotros, y entonces él me contestó: ‘No, por razones financieras necesito que salgan los dos”.

“Lo entiendo perfectamente. Sé que ha sido un año difícil por la situación del COVID en muchas industrias y empresas que lo han sufrido. El equipo va por un camino diferente, y les deseo suerte y lo mejor para el futuro."

El francés explicó que no se encuentra en posición de financiar un proyecto.

"He tenido algunos socios en mi carrera que me han seguido a través de diferentes equipos, pero nunca he sido un piloto de pago como tal, y no quiero convertirme en uno".

Grosjean no tiene ningún problema en cuanto al momento de la decisión, que se tomó hace dos o tres semanas según Steiner, pero que apenas fue comunicada a los pilotos la semana pasada.

“No quedó en nosotros cuándo anunciarlo. Obviamente en cuanto antes siempre es un poco mejor, porque nos da tiempo para encontrar algo”.

“Podría decir que la decisión se tomó hace algún tiempo. Pero supongo que Gunther sintió que era lo correcto decirnos la semana pasada y eso está bien para mí”.

Romain Grosjean, Haas VF-20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Grosjean dejó claro que ve su futuro en una categoría donde pueda contender por las victorias.

"Hay algunas discusiones y algunas opciones que me encantarían. Echo de menos la sensación de ganar, de venir a un fin de semana de carreras pensando que puedo luchar por la victoria, poder luchar por un podio, necesito lo de mejor de mí para alcanzar esa posición”.

"Me gustaría eso en lugar de esperar avanzar de la Q1, y si todo sale bien conseguir uno o dos puntos. No significa que no des lo mejor de ti, pero te pierdes algo como competidor y espero poder encontrar buenas opciones para mí”.

Al preguntarle si había descartado por completo la F1 reconoció que era poco probable, pero no se ha dado por vencido.

"Creo que en la F1 no quedan muchos asientos, y parece complicado. Pero el otro día estuve hablando con mi hijo de siete años y le dije que era algo imposible, entonces él me miró y me dijo: ‘Papá, en lo imposible, existe lo posible; así que siempre hay un camino”.

"Y viniendo de un niño de siete años, me pareció realmente genial, es algo que me gustó, así que ya veremos; pero fuera de la Fórmula 1 hay muchos desafíos atractivos”.

"Probablemente no sean coches tan rápidos como la F1, nada es tan rápido como un monoplaza de la F1, pero son diferentes desafíos. Ganar es algo que realmente extraño”.