Hamilton admite haber considerado tomarse un año sabático

Lewis Hamilton dice que cuando pensaba tomarse un año sabático, creía que sufriría al volver.

"Generalmente soy una persona muy tranquila", dijo en una entrevista publicada por Mercedes. "Y disfruto el tiempo conmigo mismo, y creo que es realmente importante para todos nosotros poder hacerlo".

"Soy un adicto al trabajo, y una vez que entras en el ritmo, te estás moviendo todo el tiempo, de una cosa a otra, apretando en el entrenamiento y asegurándote de encontrar el equilibrio".

"Ha habido momentos en los últimos cinco años en los que pensé que sería bueno para mi cuerpo y mi mente descansar una temporada. Pero no puedes alejarte del todo".

"No creo que para un atleta en su mejor momento sea bueno dejarlo un año y luego volver".

"La tecnología se mueve muy rápido, a tal ritmo, que necesitas mantenerte al tanto del coche y del desarrollo; tomarte un año sabático no es el mejor plan. Pero ahora estamos obligados a un tiempo sabático, así que estoy disfrutando de mi 'yo' interior y me siento más renovado y saludable que nunca, y todos luchamos por mantener la mente despejada".

Hamilton también dijo que está usando el parón obligado para estar más en forma que nunca, y se está centrando más en "puntos débiles" que en condiciones normales no tendría tiempo para abordar.

"Esto te da más tiempo para concentrarte en aspectos de debilidad", dijo.

"Así que hay cosas tediosas como los músculos de la pantorrilla y hacer ejercicios para la pantorrilla, que no es divertido. Y así con otros ejercicios, que son pesados y nada emocionantes, pero que hay que hacerlos".

"Creo que, con el tiempo, el cuerpo se transforma en una forma, en un patrón, hay puntos fuertes y débiles en el cuerpo de cualquiera, y cuando se va al gimnasio se suelen trabajar los músculos grandes, pero no necesariamente los pequeños. Yo estoy tratando de profundizar y de refinar mi cuerpo".

"Trato de encontrar el siguiente nivel, ¿cómo puedo estar más en forma de lo que estaba? Al comienzo de la temporada me sentía genial, fue una pena que no pudiéramos empezar, pero esto me ha dado un tiempo para concentrarme en tratar de mejorar en otras áreas".

Hamilton dice que está sacando tantas cosas positivas como puede del parón al que obliga el coronavirus y de la ausencia de trabajo.

"Es difícil acostumbrarse a estar en un mismo lugar, pero descubrí que realmente tengo los pies en el suelo, me siento muy centrado y entusiasmado con el día siguiente".

"Todos los días me despierto y estoy entusiasmado con el amanecer, entusiasmado con el atardecer y en lo que puedo hacer durante el día, entrenar y tratar de mantener mi mente lo más fresca y concentrada posible".

"Hay que mirar los aspectos positivos, y si miras alrededor, los cielos están más claros, creo que la gente probablemente esté apreciando más las cosas, a sus familias, sus relaciones más... hay muchas cosas que pueden salir de esto y espero que todos podamos crecer a partir de esta experiencia. Y espero, por supuesto, que pase pronto".

