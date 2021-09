Hamilton defiende su movimiento: Verstappen sabía lo que sucedería

Lewis Hamilton y Max Verstappen protagonizaron el segundo gran incidente de su particular duelo por el título de la Fórmula 1 2021 este domingo en el GP de Italia de Monza.

Ambos llegaron emparejados a la primera chicane en la vuelta 26, después de que el inglés de Mercedes saliera de boxes tras cambiar a los medios. Hamilton arrinconó al holandés hacia el exterior del primer vértice; este no aflojó y saltó por encima de la banana del segundo vértice, aterrizando con su rueda trasera derecha y el suelo del RB16B sobre el Halo del Mercedes.

De hecho, la rueda llegó a tocar el casco del siete veces campeón del mundo, que salió por su propio pie instantes después, tras intentar meter marcha atrás inicialmente después de que el Red Bull le aterrizase encima del morro.

"Sí, estoy un poco dolorido en el cuello para ser sincero, ya que aterrizó en mi cabeza. Pero estaré bien. Agradezco mucho tener el Halo, porque si no estaría en peor posición hoy", fueron las primeras palabras de Hamilton tras bajarse del monoplaza.

"Por lo que recuerdo, estaba compitiendo tan fuerte como podía, y finalmente pasé a Lando. Iba en cabeza, o me dijeron que iba en cabeza, así que me metieron en boxes. La parada fue lenta, perdí un par de segundos, creo que un segundo y pico, lo que sea. Salí, vi que Daniel [Ricciardo, aunque en realidad era Norris] pasaba, Max venía, pero yo estaba por delante, me aseguré de dejar un coche por fuera para él".

"Entré en la curva 1, yo estaba por delante, y seguía delante al entrar en la curva 2. Entonces, de repente, estaba encima de mí".

Ambos pilotos han acudido a declarar ante los comisarios de Monza a las 17:15 CEST a la espera de ver si estos deciden sancionar a alguno de ellos.

Pero Hamilton explicó por qué cree que dejó el espacio suficiente para gestionar la curva 1 sin tocarse y puso de ejemplo el toque que sufrieron ambos en la primera vuelta.

"Es exactamente el mismo escenario que ocurrió en la curva 4, donde fui por el exterior, estaba exactamente en la misma posición, pero le cedí el paso, y así son las carreras. Hoy no quería ceder. Él sabía cuando entrase en la 2 lo que pasaría. Sabía que iba a pasar por encima de los bordillos. Pero aun así lo hizo. Pero hablaremos con los comisarios y veremos. Realmente no sé qué más decir", añadió.

GALERÍA: La secuencia del accidente entre Hamilton y Verstappen

