Hamilton, listo para ayudar a Russell a ser el próximo campeón británico

En la temporada 2022, Lewis Hamilton vivirá algo que experimentó en 2007 pero de manera inversa, ya que tendrá a su lado en Mercedes a George Russell, la joven promesa de la estructura alemana.

Durante aquella recordada campaña en McLaren desafiando al recién coronado bicampeón del mundo, Fernando Alonso, Hamilton presentó sus credenciales para pasar de promesa del automovilismo británico a futuro campeón de F1.

Solo tardó un año más, ya que en 2008 logró el primero de sus siete títulos, aunque siempre se recordará la polémica con el asturiano y la dirección de Ron Dennis en el equipo de Woking.

Ahora, consagrado como uno de los mejores pilotos de la historia, Lewis Hamilton recibirá a Russell que, aunque no hizo lo mismo que su siguiente compañero en su año de debut, pudo demostrar de lo que era capaz cuando se subió en el fin de semana del GP de Shakir al Mercedes.

El cambio de reglamento de los monoplazas para 2022 hará que el rendimiento de cada equipo sea una incógnita, aunque se espera que los de Brackley continúen siendo una de las referencias, por lo que los dos pilotos británicos tendrán un coche con potencial para ser campeones del mundo.

Será una batalla interesante, pero, en principio, no acabará con tanta polémica como ocurrió en 2007, ya que el propio Hamilton, en una charla con una reducida selección de medios, entre los que estaba Motorsport.com, comentó que está preparado para ayudar a Russell a ser campeón.

“Estoy en un sitio diferente, quiero verle cómo tiene éxito. Habrá un momento en el que no continúe en este deporte, y él [Russell] es mi compañero, y quiero verle ganar el mundial”, dijo.

“De verdad, espero eso, mientras, competiremos en la pista y quiero ganarle. Creo que puede tener una buena influencia sobre él y en su comportamiento con el equipo, ya sea por el tiempo que dedica a los ingenieros, por la forma en la que lee los datos o, incluso, por la manera de pilotar”, expresó el heptacampeón.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images