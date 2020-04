Hamilton niega interés en Ferrari por Instagram, luego borra post

El acuerdo de Lewis Hamilton con Mercedes termina a finales de 2020, y aunque Toto Wolff, director de la escudería, ha dicho que espera seguir contando con el seis veces campeón, su continuidad con el equipo no ha sido confirmada.

El tabloide británico The Sun sugirió en un titular que los sueños de Hamilton ir a Ferrari por una gran suma de dinero se habían desvanecido, pues el cuatro veces campeón Sebastian Vettel ha revelado que tiene planeado quedarse. Esta insinuación generó la respuesta de Hamilton en Instagram.

“En primer lugar, no hay un sueño de ir corriendo hacia otro equipo. Estoy con el equipo de mis sueños. Segundo, no hay nada en mi camino ya que no estoy tratando de irme. Estoy con la gente que se ha preocupado desde el día 1. ¡Somos el mejor equipo! @mercedesamgf1.”

Lewis Hamilton la historia de Instagram eliminada Photo by: Reproducción

Mercedes ha ganado los últimos seis títulos de pilotos y constructores desde que se instauró la era de los motores turbo híbridos, pero aun no han confirmado su continuidad en la Fórmula 1 bajo la nueva reglamentación técnica, pospuesta por ahora hasta 2022.

Recientemente, Vettel ha señalado que aspira a continuar junto a Ferrari y diálogos para un nuevo acuerdo para continuar junto a Charles Leclerc están en marcha.

Galería: Todas las victorias de Lewis Hamilton en la Fórmula 1

Galería Lista 1- Gran Premio de Canadá 2007, McLaren 1 / 84 Foto de: Sutton Motorsport Images 2- Gran Premio de Estados Unidos 2007, McLaren 2 / 84 Foto de: Sutton Motorsport Images 3- Gran Premio de Hungría 2007, McLaren 3 / 84 Foto de: XPB Images 4- Gran Premio de Japón 2007, McLaren 4 / 84 Foto de: XPB Images 5- Gran Premio de Australia 2008, McLaren 5 / 84 Foto de: XPB Images 6- Gran Premio de Mónaco 2008, McLaren 6 / 84 Foto de: XPB Images 7- Gran Premio de Gran Bretaña 2008, McLaren 7 / 84 Foto de: XPB Images 8- Gran Premio de Alemania 2008, McLaren 8 / 84 Foto de: XPB Images 9- Gran Premio de China 2008, McLaren 9 / 84 Foto de: XPB Images 10- Gran Premio de Hungría 2009, McLaren 10 / 84 Foto de: XPB Images 11- Gran Premio de Singapur 2009, McLaren 11 / 84 Foto de: XPB Images 12- Gran Premio de Turquía 2010, McLaren 12 / 84 Foto de: XPB Images 13- Gran Premio de Canadá 2010, McLaren 13 / 84 Foto de: XPB Images 14- Gran Premio de Bélgica 2010, McLaren 14 / 84 Foto de: XPB Images 15- Gran Premio de China 2011, McLaren 15 / 84 Foto de: XPB Images 16- Gran Premio de Alemania 2011, McLaren 16 / 84 Foto de: XPB Images 17- Gran Premio de Abu Dhabi 2011, McLaren 17 / 84 Foto de: XPB Images 18- Gran Premio de Canadá 2012, McLaren 18 / 84 Foto de: XPB Images 19- Gran Premio de Hungría 2012, McLaren 19 / 84 Foto de: XPB Images 20- Gran Premio de Italia 2012, McLaren 20 / 84 Foto de: XPB Images 21- Gran Premio de Estados Unidos 2012, McLaren 21 / 84 Foto de: XPB Images 22- Gran Premio de Hungría 2013, Mercedes 22 / 84 Foto de: XPB Images 23- Gran Premio de Malasia 2014, Mercedes 23 / 84 Foto de: XPB Images 24- Gran Premio de Bahrein 2014. Mercedes 24 / 84 Foto de: XPB Images 25- Gran Premio de China 2014, Mercedes 25 / 84 Foto de: XPB Images 26- Gran Premio de España 2014, Mercedes 26 / 84 Foto de: XPB Images 27- Gran Premio de Gran Bretaña 2014, Mercedes 27 / 84 Foto de: XPB Images 28- Gran Premio de Italia 2014, Mercedes 28 / 84 Foto de: Alessio Morgese/Alex Galli 29- Gran Premio de Singapur 2014, Mercedes 29 / 84 Foto de: XPB Images 30- Gran Premio de Japón 2014, Mercedes 30 / 84 Foto de: XPB Images 31- Gran Premio de Rusia 2014, Mercedes 31 / 84 Foto de: XPB Images 32- Gran Premio de Estados Unidos 2014, Mercedes 32 / 84 Foto de: XPB Images 33- Gran Premio de Abu Dhabi 2014, Mercedes 33 / 84 Foto de: XPB Images 34- Gran Premio de Australia 2015, Mercedes 34 / 84 Foto de: XPB Images 35- Gran Premio de China 2015, Mercedes 35 / 84 Foto de: XPB Images 36- Gran Premio de Bahrein 2015, Mercedes 36 / 84 Foto de: XPB Images 37- Gran Premio de Canadá 2015, Mercedes 37 / 84 Foto de: XPB Images 38- Gran Premio de Gran Bretaña 2015, Mercedes 38 / 84 Foto de: Alessio Morgese/Alex Galli 39- Gran Premio de Bélgica 2015, Mercedes 39 / 84 Foto de: XPB Images 40- Gran Premio de Italia 2015, Mercedes 40 / 84 Foto de: XPB Images 41- Gran Premio de Japón 2015, Mercedes 41 / 84 Foto de: XPB Images 42- Gran Premio de Rusia 2015, Mercedes 42 / 84 Foto de: XPB Images 43- Gran Premio de Estados Unidos 2015, Mercedes 43 / 84 Foto de: XPB Images 44- Gran Premio de Mónaco 2016, Mercedes 44 / 84 Foto de: XPB Images 45- Gran Premio de Canadá 2016, Mercedes 45 / 84 Foto de: Mercedes AMG 46- Gran Premio de Austria 2016, Mercedes 46 / 84 Foto de: XPB Images 47- Gran Premio de Gran Bretaña 2016, Mercedes 47 / 84 Foto de: XPB Images 48- Gran Premio de Hungría 2016, Mercedes 48 / 84 Foto de: XPB Images 49- Gran Premio de Alemania 2016, Mercedes 49 / 84 Foto de: XPB Images 50- Gran Premio de Estados Unidos 2016, Mercedes 50 / 84 Foto de: XPB Images 51- Gran Premio de México 2016, Mercedes 51 / 84 Foto de: XPB Images 52- Gran Premio de Brasil 2016, Mercedes 52 / 84 Foto de: Mercedes AMG 53- Gran Premio de Abu Dhabi 2016, Mercedes 53 / 84 Foto de: LAT Images 54- Gran Premio de China 2017, Mercedes 54 / 84 Foto de: LAT Images 55- Gran Premio de España 2017, Mercedes 55 / 84 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 56- Gran Premio de Canadá 2017, Mercedes 56 / 84 Foto de: Sutton Motorsport Images 57- Gran Premio de Gran Bretaña 2017, Mercedes 57 / 84 Foto de: Sutton Motorsport Images 58- Gran Premio de Bélgica 2017, Mercedes 58 / 84 Foto de: Sutton Motorsport Images 59- Gran Premio de Italia 2017, Mercedes 59 / 84 Foto de: Alessio Morgese 60- Gran Premio de Singapur 2017, Mercedes 60 / 84 Foto de: Sutton Motorsport Images 61 - Gran Premio de Japón 2017, Mercedes 61 / 84 Foto de: Sutton Motorsport Images 62 - GP de Estados Unidos 2017, Mercedes 62 / 84 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 63 - GP de Azerbaiyán 2018, Mercedes 63 / 84 Foto de: Sutton Motorsport Images 64 - GP de España 2018, Mercedes 64 / 84 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 65 - GP de Francia 2018, Mercedes 65 / 84 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 66 - GP de Alemania 2018, Mercedes 66 / 84 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images 67 - GP de Hungría 2018, Mercedes 67 / 84 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 68 - GP de Italia 2018, Mercedes 68 / 84 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 69 - GP de Singapur 2018, Mercedes 69 / 84 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 70 - GP de Rusia 2018, Mercedes 70 / 84 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 71 - GP de Japón 2018, Mercedes 71 / 84 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 72 - GP de Brasil 2018, Mercedes 72 / 84 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 73 - GP de Abu Dhabi 2018, Mercedes 73 / 84 Foto de: Erik Junius 74 - GP de Bahrein 2019, Mercedes 74 / 84 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 75 - GP de China 2019, Mercedes 75 / 84 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 76 - GP de España 2019, Mercedes 76 / 84 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 77 - GP de Mónaco 2019, Mercedes 77 / 84 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 78 GP de Canadá 2019, Mercedes 78 / 84 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 79 GP de Francia 2019, Mercedes 79 / 84 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 80 GP de Gran Bretaña 2019, Mercedes 80 / 84 Foto de: JEP / Motorsport Images 81 GP de Hungría 2019, Mercedes 81 / 84 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 82 GP de Rusia 2019, Mercedes 82 / 84 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 83 GP de México 2019, Mercedes 83 / 84 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 84- GP de Abu Dhabi 2019, Mercedes 84 / 84 Foto de: Erik Junius

