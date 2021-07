Una visita al simulador este mismo viernes ayudó a Hamilton

Lewis Hamilton nunca ha sido muy dado a completar horas y horas de simulador en la fábrica de los dos equipos de Fórmula 1 en los que ha estado desde su debut en 2007 con McLaren. Pero el siete veces campeón del mundo reveló que fue el trabajo en la instalación de Mercedes en Brackely, ubicado a 40 minutos de Silverstone, el que le dio la pole para la primera carrera al sprint de la historia de la categoría.

El inglés logró un 1:26.134 –más lento que su registro en Q2– en su primer intento de la Q3 que le valió para anotarse la primera posición de parrilla, pese a que erró en el último sector en su segunda vuelta rápida y no pudo mejorar.

El de Mercedes aventajó en 0,075 segundos a su máximo rival por el título de la F1 2021, un Max Verstappen que se mostró contrariado, después de haberse impuesto con autoridad en la FP1 de la mañana de este viernes.

"He perdido un poco la voz. Estoy muy agradecido de ver a todo el mundo aquí. Los hemos echado de menos durante todo un año, así que venir al Gran Premio de Silverstone y tener un público tan enorme como este... se ve la energía", fueron las primeras palabras de Hamilton tras bajarse del coche.

"Y cuando llegué, tenía la esperanza de que con el gran trabajo que hemos hecho juntos en el equipo, más la energía de los aficionados, estaríamos donde estamos. Y lo hicimos. Esto se debe a los aficionados".

Cuando se le preguntó si había estado guardando por la mañana en la FP1, Hamilton indicó: "No sé lo que estuvieron haciendo ellos (Red Bull). Fueron muy rápidos, obviamente, en la única sesión de entrenamientos, pero nosotros solo nos centramos en nuestro trabajo y tratamos de estar a la altura".

"Estuve en el simulador esta mañana, solo para usarlo como una sesión de entrenamientos, porque es la primera vez que tenemos unos libres por la mañana y simplemente lo reflejamos en el tiempo, tratando de dar absolutamente todo y no dejar ninguna piedra sin remover".

"Teníamos esta mañana libre y yo estaba como 'mira, no vamos a sentarnos y perder el tiempo, vamos a hacerlo'. Así que hicimos una sesión de entrenamientos esta mañana y también traté de evolucionar, traté de dar a los chicos tanta información como fuera posible para que, a medida que vamos desarrollando el coche, exprimamos absolutamente cada gramo de rendimiento que nos falta. Estoy en la luna".

Hamilton recibió el apoyo de los miles de aficionados que este fin de semana abarrotan las gradas de Silverstone, pese a la pandemia, y se mostró enormemente agradecido por ello.

"La segunda vuelta parecía aún mejor, pero perdí el tren trasero en la última curva, así que tenía el corazón en la boca al cruzar la línea de meta. Pero he podido ver al público y me ha recordado mucho a mi primera pole aquí en 2007. Y como he dicho, no podría haberlo hecho sin estos chicos, así que muchas gracias", apuntó.

"Parece que hace mucho tiempo que no hemos sido capaces de acercarnos, así que esto es increíblemente especial y, obviamente, hacerlo en tu país, no hay mejor sensación. Pero es solo un paso adelante, tenemos la carrera de mañana que va a ser increíblemente difícil, y creo que tengo el coche en un buen lugar. Pero será en estos dos próximos días cuando haya que hacer el trabajo de verdad".

