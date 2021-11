Hamilton: "La victoria en Brasil se siente como la primera"

Después de recuperarse de su exclusión en la clasificación, pasando del 20° al quinto puesto en la carrera sprint del sábado, Hamilton cayó al décimo cajón en la parrilla para la carrera debido a una penalización por haber cambiado el motor de combustión interna.

Sin embargo, el piloto de Mercedes se abrió paso rápidamente entre el pelotón, colocándose en el segundo lugar detrás de Verstappen en la vuelta 19 de las 71 previstas.

Luego de que ambos cumplieran sus dos paradas en los pits, en la vuelta 48 Hamilton se vio forzado por Verstappen a irse ancho en la curva 4 cuando trató adelantarlo, pero finalmente encontró una forma de superar al neerlandés 11 vueltas más tarde en la misma curva ya que su coche mostró una velocidad en recta muy superior.

Hamilton finalmente cruzó la línea de meta con más de diez segundos de ventaja sobre Verstappen, reduciendo la ventaja del piloto de Red Bull en el campeonato de 21 a 14 puntos a falta de tres carreras.

"Al llegar a este fin de semana, nunca pensé que seríamos capaces de achicar la diferencia como lo hemos hecho hoy", dijo Hamilton después de la carrera.

"Y luego, estas cosas, no han dejado de ir en nuestra contra. Pero creo que esto demuestra, para todo el mundo, que nunca hay que rendirse ante lo que sea. Sólo tienes que seguir empujando, seguir dando tumbos, seguir luchando, y nunca, nunca dejar de luchar".

"Así es como he afrontado esta semana y me he inspirado en todo".

"Pero se siente como la primera porque no siento que haya tenido una victoria desde hace mucho tiempo".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Al cruzar la meta, Hamilton fue felicitado por el jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, a través de la radio del equipo: "Así es como se supera una descalificación de 20 puestos". Hamilton respondió: "Fueron 25, pero tienes razón".

A Hamilton lo acompañó en el podio su compañero de equipo en Mercedes, Valtteri Bottas, cuyo tercer puesto ayudó a Mercedes a sacar 11 puntos de ventaja a Red Bull en el campeonato de constructores.

"El equipo ha hecho un trabajo increíble, Valtteri ha hecho un gran trabajo hoy para conseguir todos los puntos posibles", dijo Hamilton.

"Yo estaba presionando. Estaba empujando todo lo que podía. Pero desde el último lugar de la parrilla y luego otra penalización de cinco puestos fue creo que el fin de semana más difícil que he tenido".

"Pero mi padre me recordó a 2004, cuando estaba en la Fórmula 3 en Bahréin, y salí último y terminé 10°, y terminé primero. Así que esta es para mi padre".