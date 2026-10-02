La respuesta de Horner tras ser vinculado a Ferrari en la F1

El comentarista de Sky Sports F1 y expiloto Martin Brundle ha descartado las recientes especulaciones en el paddock que vinculaban al exdirector de equipo de Red Bull, Christian Horner, con un puesto directivo en Ferrari, tras contactar directamente con el británico.

Los rumores sobre el futuro de Horner surgieron después de que dijera a The Times que Ferrari sería el único equipo para el que trabajaría sin tener una participación en la propiedad. Pero Brundle aportó algo de claridad sobre la situación después de hablar con Horner.

"Ser piloto de Ferrari o director del equipo Ferrari es el mejor y el peor trabajo de la F1 al mismo tiempo por la presión, y la curva de héroe a villano a veces es vertical en cuanto a si eres increíble o eres un inútil. Tienes que abrirte camino a través de eso", explicó Brundle durante la retransmisión de Sky Sports F1 en el fin de semana del Gran Premio de Bahréin en Malasia.

"Se habló mucho de Christian Horner esta semana, así que lo llamé, y me dijo: 'Estaba siendo educado y respetuoso con Ferrari en una entrevista y aquello tomó toda una serie de...'"

Un hipotético traslado de Horner a la escudería de Maranello habría creado una dinámica interesante, emparejándolo con el siete veces campeón Lewis Hamilton, que se incorporó a Ferrari en 2025.

Martin Brundle Photo by: James Sutton / Motorsport Images

"Quiero decir, ¿puedes imaginar a Lewis y Christian trabajando juntos después de 2021? Sería una dinámica interesante", continuó Brundle.

Brundle advirtió contra cambiar continuamente al personal clave en Ferrari.

"No tiene sentido seguir cambiando al personal clave; lo ves en el fútbol", añadió Brundle. "El papel de un director de equipo también ha cambiado de forma bastante drástica. Solo necesitan mantener la calma y apoyarse mutuamente."

Tanto Hamilton como su compañero de equipo, Charles Leclerc, han defendido públicamente al director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, al igual que la propia dirección de Ferrari.

Ferrari ocupa actualmente el segundo lugar en el campeonato de constructores con 378 puntos, por detrás del líder Mercedes, con 538 puntos.

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