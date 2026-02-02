Kimi Antonelli apunta a pelear por el título de F1 2026

Andrea Kimi Antonelli tiene en la mira una lucha por el título de Fórmula 1 en 2026, mientras su equipo Mercedes arranca el año como favorito al campeonato, aunque el jefe del equipo, Toto Wolff, se encarga de moderar las expectativas.

Este año, la F1 introducirá un conjunto completamente nuevo de reglamentos, con cambios tanto en el chasis como en la unidad de potencia, lo que significa que por ahora no está claro cuál será el orden competitivo tras una transformación tan profunda.

Aun así, Mercedes sigue siendo el favorito de las casas de apuestas, teniendo en cuenta que dominó el último gran cambio de motores en 2014 con un récord de ocho títulos consecutivos de constructores. Además, comenzó esta pretemporada con fuerza, ya que dejó una gran impresión en el shakedown de Barcelona de la semana pasada.

Las Flechas Plateadas completaron el mayor kilometraje de todos los equipos a lo largo de los tres días de actividad, con Antonelli incluso realizando una simulación completa de carrera, un logro importante en una etapa tan temprana.

Leer también: Fórmula 1 Por qué el test de la F1 en Barcelona no podría haber salido mejor para Mercedes

Por lo tanto, todo indica que Mercedes ha superado sus cuatro años decepcionantes durante la era del efecto suelo, en la que McLaren o Red Bull se quedaron con todos los títulos mientras las Flechas Plateadas quedaban muy rezagadas.

Así, Antonelli ahora tiene como objetivo ganar el campeonato, pese a tener solo 19 años y afrontar su segunda temporada tras finalizar séptimo en su campaña debut, con tres podios.

"Ese es absolutamente el objetivo", dijo Antonelli, quien fue acelerado hasta la F1 tras conquistar cinco títulos en categorías formativas, durante el lanzamiento oficial de Mercedes 2026 el lunes.

"El objetivo es ganar y, eventualmente, luchar por el campeonato del mundo. Así que ese es mi objetivo y el objetivo es ganar y ser uno de los mejores. Así que, sin duda, eso es lo que quiero y, por supuesto, George [Russell] es muy, muy fuerte y definitivamente está listo para pelear por un campeonato y es una de las referencias de la parrilla. Creo que va a ser bastante divertido, especialmente competir con él y, así que sí, realmente tengo muchas ganas de que llegue".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17 Photo by: Mercedes AMG

Sin embargo, Wolff no exagera las posibilidades de Antonelli de luchar por el título tras una temporada 2025 muy irregular, ya que los tres podios del italiano y la pole en la sprint de Miami se vieron empañados por varios errores innecesarios, como un accidente en una sesión de entrenamientos libres.

También está el atenuante adicional de que su compañero de equipo Russell afronta ya su octava temporada en la F1, fue considerado el mejor piloto detrás de Max Verstappen el año pasado y es el favorito al título en la previa a la temporada.

El jefe de Mercedes señaló: "Kimi está completamente en la trayectoria que siempre trazamos al comienzo del año pasado: primer año en la Fórmula 1 con todo este enorme circo que se le viene encima, las obligaciones con los medios, las exigencias de los patrocinadores y la afición, y eso es exactamente por lo que tuvimos muy buenas actuaciones y luego algunas carreras en las que le costó más.

"Así que ahora no hay ninguna duda sobre su velocidad ni sobre su capacidad en carrera. Está entrando en su segunda temporada, conoce todos los circuitos, los conoce a todos ustedes, conoce la mayoría de los otros requisitos. Así que estoy absolutamente convencido de que será un buen año para él.

"Dicho esto, no creo que debamos esperar que esté arriba del todo, que sea como George todo el tiempo. George es uno de los mejores, lleva mucho tiempo en la Fórmula 1.

"Es una referencia y Kimi tiene 19 años y afronta su segunda temporada. Así que veremos otro paso adelante, de eso estoy seguro".