Leclerc reconoce que su objetivo ahora es vencer a Sergio Pérez

Cargar reproductor de audio

Leclerc comenzó en gran forma la temporada 2022 de Fórmula 1 con dos victorias en los primeros tres grandes premios, llegando a liderar el campeonato con una diferencia de 46 puntos sobre Max Verstappen.

Sin embargo, en las siguientes 11 carreras el monegasco solo logró un triunfo contra ocho del neerlandés, lo cual lo ha dejado a 98 puntos de Verstappen, un equivalente de casi cuatro carreras cuando quedan ocho grandes premios en la temporada.

Y para colmo de males para Leclerc, Sergio Pérez se encuentra cinco puntos por delante suyo ocupando el segundo lugar en el campeonato en medio de un año en que el mexicano suma hasta ahora más podios que el piloto de Ferrari.

Preguntado este jueves en Zandvoort en la previa del GP de Países Bajos si podía estar más relajado de cara a la parte final de la temporada al estar tan lejos de Verstappen en el campeonato, Leclerc reconoció que, si bien ve "muy difícil" dar vuelta la historia, aún tiene mucho por pelear, destacando el duelo por el subcampeonato con "Checo" Pérez.

"No, no más relajado", comenzó Leclerc. "Por supuesto, ahora no sé cuántos puntos hay entre Max y yo... he dejado de contar. Pero son muchos puntos. Así que iremos carrera a carrera. Veremos lo que es posible. Si hay una buena sorpresa al final del año, bien. Pero obviamente, viendo las cosas como están ahora, es muy difícil que funcione".

"Pero todavía hay mucho por lo que luchar. Por el campeonato de constructores, por el segundo puesto en el campeonato, así que en general, voy a empujar hasta el final", aseguró.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Respecto a las posibilidades de Ferrari para volver a luchar por la victoria en Zandvoort tras un paso en falso en Spa-Francorchamps, Leclerc espera una mejor oportunidad para los de Maranello.

"En general, creo que tenemos un coche fuerte. Si nos fijamos en la primera parte de la temporada, siempre hemos sido muy fuertes en las curvas. Todo tipo de curvas realmente.... en las de velocidad lenta/media somos fuertes, sobre todo por la tracción. Pero si te fijas en Spa, (los Red Bull) eran fuertes en todas partes. Eran fuertes en las rectas, eran fuertes en las curvas. Así que vamos a esperar y ver, pero debería ser mejor", comentó.

Si tiene un coche para ganar, Leclerc asegura que no se sentirá mal por arruinar la fiesta de los aficionados locales, que apoyarán decididamente a Verstappen este fin de semana.

"Uno no se siente mal cuando gana una carrera. Pero sí, va a ser bonito. Los aficionados neerlandeses son muy apasionados y, obviamente, con Max a la cabeza, estoy seguro de que estarán aún más contentos de estar allí. Pero espero que podamos ganar de todos modos", finalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!