Hamilton: "Es increíble que no haya corrido para Ferrari"

Hamilton ha disfrutado de un éxito impresionante como piloto de Mercedes desde que en 2014 comenzó la era de motores turbo híbridos, lo que se traduce en que hoy luzca siete campeonatos del mundo en el bolsillo y la inédita cifra de 100 victorias en F1, alcanzada el pasado domingo en Sochi.

Como prácticamente todo piloto top de la máxima categoría, Hamilton ha sido relacionado con un cambio a Ferrari durante los últimos años, siendo quizás el momento más fuerte en 2019 cuando se supo que tuvo dos reuniones con John Elkann, presidente del fabricante italiano.

En ese entonces el vínculo de Hamilton con Mercedes terminaba a finales de 2020, pero renovaron por un año y en julio de 2021 anunciaron un nuevo acuerdo que los unirá hasta la bandera a cuadros de la temporada 2023, momento en el cual el actual líder del campeonato tendrá 38 años.

Dando por hecho que su etapa en la Fórmula 1 llegará a su fin en dos años, Hamilton dijo en una entrevista con Sky Sports Italia que "es increíble que no haya conducido para Ferrari en tantos años porque es un sueño para cualquiera, una meta a alcanzar".

"Nunca ha sido posible y nunca sabré exactamente por qué. Les deseo lo mejor y en mi futuro próximo seguiré impidiendo que ganen el campeonato del mundo", dijo entre risas.

"Por supuesto que miro el color y el rojo, es que... sigue siendo el rojo. Tengo un par de coches Ferrari en casa, así que sí que puedo conducir un Ferrari, ¡pero no el de F1!", agregó.

Por otro lado, el británico confesó también que más de una vez pensó en abandonar la Fórmula 1 en los últimos años.

"Definitivamente he tenido muchos momentos en los últimos cuatro o cinco años en los que he pensado que no sé si quiero seguir dando o sacrificando el entrenamiento y mi vida personal", dijo.

"Hay otras cosas que me gustaría hacer, cosas normales que quiero hacer... pero por otro lado pienso que soy tan afortunado de poder hacer este trabajo. En el gran esquema de las cosas, es una pequeña parte de tu vida. Hay mucho, mucho tiempo luego como retirado", indicó.