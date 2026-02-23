El siete veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton compartió un mensaje desafiante en las redes sociales tras las pruebas de pretemporada en Baréin, acallando los rumores de que el británico podría retirarse tras la temporada 2026 si no recupera su forma ganadora.

Tras la conclusión de las pruebas de pretemporada el viernes 20 de febrero, Hamilton compartió: "Se acabaron las pruebas. Es inspirador ver a un equipo hacer todo lo posible para construir un coche. Para mí, es la parte más fascinante de este trabajo.

Todo se construye desde cero y se diseña y rediseña una y otra vez. Y luego solo unos pocos podemos poner a prueba esa máquina. Esa sensación nunca pasa de moda. ¡Quiero dar las gracias a todos los miembros del equipo de la fábrica por el duro trabajo que han realizado para llegar hasta aquí! Estoy realmente agradecido.

Me encanta este trabajo, me encanta trabajar con mi equipo y conducir para los aficionados. Soy increíblemente afortunado de poder hacer lo que hago y estoy emocionado por la temporada que se avecina".

El campeonato da la bienvenida a un nuevo conjunto de regulaciones en 2026, que se centran en una división casi al 50 % entre la combustión interna y la energía eléctrica, entre muchos otros cambios. Dado que la reciente era del efecto suelo, de 2022 a 2025, no se ajustaba al estilo de conducción de Hamilton, todas las miradas estarán puestas en el británico en 2026 debido a su éxito en la anterior era híbrida, de 2014 a 2021.

Añadió, insistiendo en que la mentalidad que ha tenido en los últimos años ha quedado atrás: "Estoy renovado y con las pilas recargadas. No voy a ir a ninguna parte, así que seguid conmigo. Por un momento, olvidé quién era, pero gracias a ustedes y su apoyo no volveré a ver esa mentalidad. Sé lo que hay que hacer. Esta va a ser una temporada increíble. Lo he dado todo para estar aquí hoy. ¡Vamos, equipo!".