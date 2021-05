Liberty: "Se rieron de nosotros con el tope de gastos y lo logramos"

La F1 introdujo un techo de gasto de 132 millones de euros para este año después de que los equipos llegaran a un acuerdo con el anterior máximo dirigente, Chase Carey. El estadounidense fue reemplazado por Stefano Domenicali en enero pasado, después de dar un paso atrás para asumir el papel de presidente no ejecutivo de la organización.

El CEO de Liberty Media, Greg Maffei, subrayó que el tope de costos, que se redujo aún más respecto a las cifras inicialmente acordadas tras la pandemia de COVID-19 del año pasado, fue un logro importante de Carey.

Maffei sugirió que una empresa estadounidense que lograba hacer lo que no habían conseguido el ex jefe de la F1, Bernie Ecclestone, o el ex presidente de la FIA, Max Mosley, merecía un reconocimiento.

"Bernie Ecclestone y Max Mosley, después de la recesión de 2009, intentaron introducir un tope de costos y no lo consiguieron", dijo Maffei en un webcast de Wall Street.

"Lo conseguimos. Estadounidenses tontos, ¿qué sabíamos de este deporte? Dijimos que queríamos conseguirlo y se rieron de nosotros. Chase lo consiguió, todo el mérito es de él y del equipo".

"Así que Chase hizo un trabajo increíble, cambiando el tono, poniendo el deporte en la dirección correcta. Y sobre todo, consiguiendo ese Pacto de la Concordia con un tope de costos. Chase sigue siendo nuestro presidente no ejecutivo, y esa relación es valiosa".

Maffei también cree que la relación "cascarrabias" entre los propietarios de la F1 y los equipos ha cambiado a mejor desde que Liberty Media se hizo cargo.

"Chase ha hecho un trabajo increíble. A veces me siento culpable, ya que fui yo quien le vendió para que aceptara el trabajo, y luego tuvo que volar por todo el mundo y tratar con equipos recalcitrantes. Y Chase fue un guerrero de lo correcto, y ha impulsado muy buenos cambios", añadió.

"Bernie Ecclestone construyó el producto, y merece un reconocimiento increíble. Pero no había una visión a largo plazo. Y había una relación muy irascible con los promotores y la F1, el titular de los derechos, nosotros. Había una relación muy irritante entre los equipos y nosotros".

"Eso ha cambiado totalmente, y el tono es mucho mejor ahora que estamos en este ecosistema juntos y construyendo cosas. Y Chase fue capaz de conseguir un nuevo Pacto de la Concordia, que es un gran logro comparado con lo que se hacía antes".

