Marko explica el razonamiento detrás del despido de De Vries

Nyck de Vries se sumó el martes a la poco feliz lista de pilotos que han sido reemplazados en medio de una temporada tras haber sido despedido de AlphaTauri durante su año debut en la Fórmula 1.

De Vries había sido firmado para el equipo de Faenza después de haber impresionado el año pasado cuando reemplazó a Alexander Albon en pleno fin de semana del Gran Premio de Monza y condujo el Williams hasta terminar en zona de puntos en el noveno puesto.

Ese gran resultado se sumó a los muy buenos antecedentes del neerlandés, como haber sido campeón de la Fórmula E y de la Fórmula 2, además de acumular experiencia como piloto de reserva de Mercedes en la F1.

Con todo esto, Marko, asesor deportivo de Red Bull, había declarado el año pasado que esperaba que De Vries sea el líder de AlphaTauri, pese a tener en Yuki Tsunoda, su compañero de garaje, a un piloto que está en 2023 en su tercera temporada en la máxima categoría.

Pero el neerlandés no pudo cumplir con las expectativas puestas sobre él y finalmente fue reemplazado por Daniel Ricciardo en el equipo de Faenza para lo que resta de la temporada.

"Contratamos a Nyck porque el año pasado rindió muy bien en Monza. Esperábamos que este año estuviera al menos a la altura de su compañero Yuki Tsunoda, pero no ha sido así. En realidad, siempre fue tres décimas de segundo más lento que Yuki. No vimos ninguna mejora", comenzó Marko en diálogo con De Telegraaf sobre la explicación de su decisión.

Nyck de Vries, AlphaTauri, Franz Tost, Director del equipo, Scuderia AlphaTauri, Dr. Helmut Marko, Consultor, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

"Tiene 28 años, mucha experiencia y también ha podido adquirir muchos conocimientos como piloto de pruebas en múltiples coches de Fórmula 1. En mi opinión, no se lo puede comparar con un joven novato".

"A finales de abril, en Bakú, empezó bien el fin de semana y yo pensaba que iba a rendir más, pero luego volvió a chocar. Por desgracia, no hizo una supervuelta que realmente nos sorprendiera. Teníamos que hacer algo. ¿Por qué esperar, y qué importan dos carreras más si no ves ninguna mejora? Nyck es un tipo muy agradable, pero la velocidad simplemente no estuvo ahí", dijo el austriaco.

Marko piensa que será difícil para De Vries tener otra oportunidad dentro de la Fórmula 1, pero le augura un futuro prometedor en el mundo del endurance en el deporte motor.

"Eso (volver a la F1) será difícil, creo. Pero al mismo tiempo, creo que lo veía venir. Creo que puede labrarse una buena carrera en las carreras de resistencia", finalizó.

