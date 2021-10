A siete años del debut de Verstappen en un fin de semana de F1

Menos de un año después de haberse puesto por primera vez al volante de un monoplaza, Max Verstappen salía a la pista en un entrenamiento oficial de la Fórmula 1 y nada menos que en el desafiante circuito de Suzuka.

Mucho se hablaba ya del hijo de Jos Verstappen, quien ya había sido anunciado como piloto de Toro Rosso para 2015 y se lucía en la Fórmula 3 Europea sumando ocho victorias hasta la fecha y ocupando por entonces el segundo lugar en el campeonato, detrás de Esteban Ocon.

El joven Max fue de los primeros pilotos en salir a la pista aquel viernes en Japón, conduciendo el coche de Jean-Eric Vergne, y pasados 15 minutos el piloto junior de Red Bull Racing abría su primera vuelta rápida, pero una bandera amarilla le impedía completarla con normalidad.

A medida que avanzaba el entrenamiento Verstappen se iba sintiendo cada vez más a gusto y luego de ocho vueltas completadas ya giraba en forma competitiva en el rango de 1m39s, siendo 13° en el clasificador.

A 40 minutos para la bandera a cuadros, el neerlandés regresaba al circuito con un juego nuevo de neumáticos Pirelli y allí anotaba su vuelta más rápida en 1m38s157, que en ese momento lo dejaba a las puertas del top 10 en el clasificador.

Desafortunadamente el trabajo de Verstappen terminó en forma anticipada por un problema en su motor Renault a siete minutos del final que lo obligó a estacionar su monoplaza a un costado de la pista, aunque las 22 vueltas que completó, en un coche y una pista que no conocía, fueron suficientes para demostrar todo su talento.

El clasificador final tuvo a Verstappen en la 12° posición, a solamente 0s443 de lo hecho por Daniil Kvyat, décimo con el otro monoplaza de Toro Rosso en una práctica liderada por Nico Rosberg sobre Lewis Hamilton.

Al momento de hablar con la prensa, Max ya mostraba la confianza y tranquilidad que luce actualmente mientras pelea por el campeonato del mundo.

"De momento estoy muy contento, lo he disfrutado y creo que eso ha sido lo más importante hoy: sumar experiencia, conducir y acostumbrarme a un coche de F1. Una vez que he conducido, he disfrutado mucho. Estaba bastante tranquilo antes de salir porque para mí lo principal era acostumbrarme al coche, y eso es lo que he hecho", comentó.

El joven de 17 años se ocupó de dejar en claro que en ningún momento se propuso apretar el paso, pese al muy buen tiempo obtenido.

"Sinceramente, mi sensación fue que no estuve empujando en absoluto. Durante toda la sesión he conducido con seguridad, no quería chocar, sólo quería completar vueltas y eso es lo que he hecho. Creo que el ritmo fue bastante bueno desde el principio, pero me estaba acostumbrando al coche. He ido tomando ritmo y confianza vuelta a vuelta. Paso a paso voy aprendiendo todo, y paso a paso se puede empujar más", indicó.

Después de aquella primera vez en un fin de semana de F1, la historia de Verstappen es conocida. Luego de convertirse en 2015 en el piloto más joven en disputar una carrera en la máxima categoría con 17 años y 166 días, al año siguiente ya ganaba en su debut con Red Bull en el GP de España.

Desde entonces suma 17 victorias, 11 poles y 53 podios en la Fórmula 1 y este año se encuentra por primera vez en la disputa por el campeonato del mundo en un cerrado duelo con Hamilton. Cómo terminará la carrera de Verstappen aún no está escrito, pero sí como fue que comenzó.