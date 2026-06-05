Lo que aprendimos del viernes en el Gran Premio de Mónaco de 2026

Turbo pequeño, excelente agarre mecánico; los pronósticos de los clarividentes decretaban que Ferrari tendría una excelente oportunidad de romper el actual dominio de Mercedes en la Fórmula 1 de 2026 en el Gran Premio de Mónaco.

Lo mejor de Maranello ciertamente demostró sus intenciones durante las prácticas del viernes, donde Charles Leclerc y Lewis Hamilton se llevaron el primer puesto en una sesión cada uno, haciendo el 1-2 cada vez. En ambas sesiones fue el Red Bull de Max Verstappen, y no la pareja de Mercedes formada por Kimi Antonelli y George Russell, quien estuvo más cerca; esto demuestra en gran medida la dinámica de poder en Mónaco, donde el agarre mecánico de la vieja escuela triunfa sobre la eficiencia aerodinámica y el despliegue de energía.

No es ningún secreto lo que Ferrari tiene en su haber para 2026: un coche que continúa el linaje del equipo de máquinas dóciles que absorben la gran cantidad de pianos y baches por las calles de Montecarlo. El SF-26, como sus predecesores, clava sus garras en las curvas y ofrece a los pilotos una ráfaga de tracción a la salida, imperturbable y asentado bajo el recorrido de la suspensión. Destacó su turbo menos pesado, uno que demuestra ser ocasionalmente asmático en los rangos de velocidad más altos, pero que entrega un golpe de par al salir de las curvas lentas que se traduce en una fuerte respuesta del acelerador bajo el pie derecho de los pilotos.

En términos de ritmo puro, Ferrari históricamente -al menos, en los últimos años- ha ido bien en Mónaco. La suerte en la ruleta, sin embargo, a veces le ha dado la espalda; el accidente de Leclerc en clasificación en 2021 contribuyó a la réplica de no poder tomar la salida, ya que su transmisión había sufrido daños en el choque; esto no se detectó después, o Ferrari decidió arriesgarlo todo para preservar una salida en primera fila. La estrategia deshizo su bloqueo de la primera fila en 2022, cuando Red Bull hizo el overcut con Sergio Pérez a Leclerc y Carlos Sainz en la transición a neumáticos lisos durante un húmedo acto inicial, y la forma temprana se evaporó en las sesiones decisivas de '23.

Y, como Mercedes lucha por evocar su forma de principios de temporada en un circuito que exige más de la base mecánica, en lugar de eficiencia aerodinámica o potencia bruta del motor, el objetivo queda muy abierto para que Ferrari saque provecho. A menos, claro, que Verstappen tenga algo que decir al respecto.

Estaba mucho menos claro cómo le iría a Red Bull en Mónaco. El chasis RB22 es, cuando se considera el paquete de forma holística, el eslabón débil en condiciones más convencionales. El rendimiento consistente en curvas de alta velocidad ha sido difícil de conseguir este año, aunque naturalmente esto es un problema enmascarado por las exigencias de Mónaco, y en última instancia todo se reduce a lo que el coche puede hacer a baja velocidad.

Ferrari se siente como en casa en el lento y revirado entorno de las calles de Montecarlo. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Aunque el Red Bull puede manejar este tipo de condiciones razonablemente bien, está significativamente menos a gusto que el Ferrari sobre baches y pianos, lo que sugiere que el coche rinde mejor con una suspensión más rígida. Eso a veces hace que el pilotaje sea incómodo, como demostró la forma en que Isack Hadjar golpeó el muro en la FP1, pero al menos puede mitigarse con la intervención del piloto y ajustes iterativos de puesta a punto. Verstappen pareció tener el equilibrio dominado al final de las simulaciones de clasificación de la FP2, aunque con menos consistencia frente a los Ferrari.

El adagio dice que el éxito en Mónaco es 90% clasificación. Sin embargo, incluso si Ferrari pasea hasta la pole el sábado, el domingo difícilmente es un evento de llegar y conducir. Aunque la F1 ya no está sujeta a los juegos de la estrategia obligatoria de dos paradas empleada el año pasado, los equipos son libres de jugar para trastocar la estrategia prevista. Y si te informas enteramente a través de memes de internet, Ferrari y las decisiones estratégicas no han sido compañeros de cama fáciles...

"Hay un largo camino en Mónaco desde ser primeros el viernes hasta la quali y la carrera", dijo el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, que estaba deseoso de restar importancia a la temprana etiqueta de 'favoritos'. "Lo más difícil es que siempre tienes que anticipar la evolución de la pista, la evolución del agarre.

"Las tendencias que vemos con Ferrari cada año aquí y en circuitos urbanos y lo que hemos visto hoy han estado ahí durante probablemente 10 años" George Russell

"Tienes que estar siempre una sesión por delante. Este es un verdadero desafío para el equipo y para los pilotos. Aún queda mucho camino y veremos mañana por la noche cuál es el ritmo real."

Por supuesto, Mercedes no debe descartarse todavía; aunque las prácticas no han sido particularmente destacadas hasta ahora, el equipo ha sido capaz de extraer rendimiento de su W17 cuando está contra las cuerdas. A Russell solo le faltaron 0.379 s respecto al tiempo de Hamilton que encabezó la tabla en la FP2, pero no va a ser un bloque de tiempo fácil de encontrar cuando las limitaciones del chasis componen parte de ese déficit.

"Las tendencias que vemos con Ferrari cada año aquí y en circuitos urbanos y lo que hemos visto hoy han estado ahí durante probablemente 10 años, para ser honestos", sugirió Russell. "Creo que cada coche tiene un ADN inherente y su ADN inherente, especialmente en el lado mecánico del coche, claramente funciona en estos circuitos urbanos, especialmente cuando hay mucha irregularidad en las curvas, cuando las curvas caen en bajada."

Mercedes necesita mejorar en el último sector de la pista. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Como mínimo, Mercedes debería poder situarse por delante de McLaren, que sufrió un viernes complicado. Luciendo una decoración conmemorativa por su gran premio número 1000 (incongruentemente en el fin de semana de lo que debería ser su 999º arranque en un gran premio), la escudería de Woking tuvo problemas para afinar su MCL40 y sus esfuerzos no se vieron ayudados cuando el coche de Lando Norris se detuvo en la Nouvelle Chicane con un supuesto problema eléctrico.

El jefe de diseño Rob Marshall afirmó que la primera mitad de la vuelta había sido la debilidad de McLaren, potencialmente algo en lo que profundizar con la preparación de los neumáticos antes de embarcarse en una vuelta lanzada en clasificación. Al comparar la mejor vuelta de Oscar Piastri en la FP2 con la de Hamilton, está claro dónde se evapora el tiempo: se pierden unos enormes seis décimos de segundo entre Mirabeau (curva 5) y Portier (curva 8). Aquí, Hamilton conduce según las necesidades del coche bajando a primera en Mirabeau y usando una pizca de acelerador en las curvas 7 y 8 para mantener el turbo cargado. Piastri se queda en segunda en Mirabeau, y como resultado pierde una gran porción de velocidad del motor.

Por supuesto, las unidades de potencia de Ferrari y Mercedes funcionan de manera diferente, pero Russell también estuvo explorando las marchas más cortas para conseguir un poco más de empuje hacia la horquilla. Aun así, el Ferrari está prosperando aquí y simplemente lleva la velocidad por las curvas más cerradas con mucha más destreza. Mercedes pierde algo de tiempo en este sector, pero recupera casi todo a través del túnel y de Tabac. La mayor parte del déficit de Russell en realidad llega en Rascasse, y la puesta a punto para esa curva cerrada a derechas le da un objetivo claro en el que trabajar para el sábado.

El "cuarto mejor" chasis pone a Audi como el mejor del resto

El Audi parece comportarse bien en Mónaco. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El CEO de Audi, Mattia Binotto, afirmó en la antesala de Mónaco que su equipo poseía el cuarto mejor chasis de la F1, sabiéndose que el primer intento de la marca alemana con una unidad de potencia encaja en el molde de 'bueno, pero no excelente'. Parecía una declaración audaz, pero el rendimiento de Audi hasta ahora en Mónaco lo ha situado al frente de la zona media tras terminar octavo y noveno en la FP2.

Hubo una brecha de casi tres décimas entre Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, y este último supuso que encontró dificultades para extraer una vuelta decente de los neumáticos blandos, que parecían necesitar un par de vueltas de preparación para funcionar correctamente. Que Hulkenberg estuviera casi 0.4 s por delante del siguiente habitual de la zona media, Ollie Bearman de Haas, sí sugiere que Audi está en un muy buen momento, particularmente porque busca evitar verse arrastrado a una batalla increíblemente ajustada con los otros equipos de la zona media.

Bearman, Pierre Gasly, de Alpine, y Carlos Sainz, de Williams, estuvieron todos dentro de 0.056s tras sus vueltas más rápidas de la sesión, con Alex Albon no muy lejos. Franco Colapinto sugirió que sus dificultades al volante del segundo Alpine, en el que estuvo rodeado por los coches de RB en el clasificador, se hicieron evidentes por una falta de confianza al frenar. Eso pareció claro cuando golpeó el muro en Sainte Devote, aunque logró rozar la barrera con el ángulo correcto para evitar daños importantes.

Pero, como señaló Vasseur con insistencia, los 11 equipos de F1 tienen que anticipar la evolución del circuito, que aumentará significativamente a medida que las partes reasfaltadas de la pista se asienten y las capas más antiguas de asfalto empiecen a recordar el sabor del caucho de los neumáticos de grado F1. Lo que sí sabemos es esto: la clasificación, como siempre, debería ser espectacular.

¿Podrá Verstappen agitar las cosas y sembrar el caos, o, mejor dicho, meter a un Toro entre los Caballos Rampantes? Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images