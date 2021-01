Norris: difícil lidiar con mis comentarios sobre Hamilton

Después de que Lewis Hamilton logró su victoria 92 en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Portugal en octubre pasado, Lando Norris dijo inmediatamente que el piloto de Mercedes estaba "en un coche con el que debería ganar todas las carreras", en donde "tiene que vencer a uno o dos pilotos, y eso es todo”.

En los días posteriores a la carrera, Norris se disculpó por los comentarios diciendo que fueron “desafortunados” y que no tenía la intención de ofender a Hamilton, a quien también envió un mensaje privado sobre el asunto.

Las palabras se dieron en el calor del momento luego de que el piloto de McLaren afrontó una carrera difícil en Portimao, en la que chocó contra Lance Stroll, dejando su auto dañado que, al final le costaron puntos.

Norris dijo que encontró difícil lidiar con la reacción de sus palabras dado que Hamilton era uno de los pilotos que más veneraba entre sus compañeros.

"Fue complicado", dijo Norris a Motorsport.com. "No existe probablemente nadie a quien respete más en el paddock que a Lewis y lo que ha hecho”.

“Yo tengo un podio, así que no puedo hablar y decir que no está haciendo un buen trabajo, porque sé lo difícil que es conseguir un podio”.

"Siento que soy un buen chico y trato de serlo todo el tiempo. Pero también, a veces, trato de decir un poco la verdad, pero a la gente no siempre le gusta eso”.

"Mis comentarios dentro de la Fórmula 1, nunca serán para quitarle nada a un piloto o faltarle el respeto a lo que alguien ha podido lograr”.

“Tal vez diga algunas cosas malas a veces, y se retratan de manera incorrecta, o tal vez simplemente digo algo que no debería porque no pensé correctamente”.

"Pero es porque soy un ser humano y a veces todos cometemos errores. Al final del día, nunca quiero decir algo malo contra nadie. Siempre es una emoción y un arrebato que todos los pilotos hacen”.

"He cometido errores ahora y estoy seguro de que los cometeré en el futuro".

El piloto de McLaren ha sido uno de los más divertidos y activos en las redes sociales desde que hizo su debut en la F1 en 2019, y rara vez ha causado controversia a través de sus comentarios o acciones.

Cuando se le preguntó si pensaba que otro piloto, como Kimi Raikkonen, habría sido elogiado por hacer comentarios similares, Norris dijo: "Sí, creo que si Kimi lo hubiera dicho a la gente le hubiera encantado.

"No hay nada que puedas hacer al respecto, así es como te retrata la gente. Supongo que llegué como el tipo bromista y quizás no tan serio como debería haber sido, y siento que he hecho un mejor trabajo con eso”.

"Pero supongo que la gente nunca ha visto mi lado malo, o mi lado enojado, y cuando lo he demostrado, la gente simplemente piensa que me estoy comportando mal y que estoy faltándole el respeto a todos, pero no lo soy”.

"Hay otros pilotos que dicen este tipo de cosas la mayor parte del tiempo, y solo porque siempre lo han dicho, la gente lo encuentra normal y así es”.

"Una parte de la razón es que en general me han visto como un tipo un poco agradable, pero luego digo algo un poco más agresivo u ofensivo de alguna manera, y la gente simplemente lo ve como un lado contrastante”.

"Así son las cosas. No es algo que pueda cambiar, es sólo la percepción que tiene la gente de diferentes personas".