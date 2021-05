Lando Norris fue el hombre destacado de McLaren durante el Gran Premio de Mónaco reafirmado lo que está realizado esta temporada en la que, hasta ahora, ha opacado a su compañero Daniel Ricciardo.

Norris consiguió el tercer puesto en una carrera donde su manejo podría calificarse como perfecto, en el que incluso controló la degradación de los Pirelli en las vueltas finales cuando era presionado por Sergio Pérez quien tenía sus gomas cuatro vueltas más frescas en comparación con el del equipo de Woking.

El segundo podio de la temporada de Norris llegó en una carrera donde dos episodios fueron claves: el problema técnico que le impidió a Charles Leclerc arrancar desde la pole y el posterior abandono de Valtteri Bottas.

El monegasco volvió a sufrir la maldición de su circuito de casa, mientras que el finlandés se vio obligado a sacar la bandera blanca cuando sus mecánicos no pudieron desatornillar la parte delantera derecha durante la parada.

"No sé qué decir, no pensé que pudiera subir al podio hoy. Tengo que dar las gracias a los chicos del equipo, siempre es un sueño conseguir un resultado así", dijo Norris al concluir la competencia.

Cuando llegó a los micrófonos para las entrevistas, Lando hizo un lúcido análisis de su carrera, destacando no sólo los episodios antes mencionados, sino también su conducción y el salto de calidad dado este año por McLaren con un MCL35M cada vez más convincente.

"He tenido un poco de suerte, pero tengo que decir que he conducido bastante bien y que me he dejado llevar por un coche realmente competitivo. Hemos tenido un fin de semana realmente sólido y este resultado es gracias a todo el equipo".

Mirando la clasificación del campeonato, no sólo es Max Verstappen el nuevo líder de la clasificación, sino también es un cambio para Norris, que ahora tiene 56 puntos y 9 puntos de ventaja sobre Bottas.

"He tenido un buen comienzo de temporada y por ahora quiero disfrutar de este momento", concluyó Lando quien parece ser el líder de McLaren este año.

