Norris menosprecia récord de Hamilton y se disculpa después

El joven piloto británico de McLaren tuvo un GP de Portugal para olvidar, a pesar de haber llegado a rodar cuarto en los primeros compases de la carrera, cuando el asfalto resbaladizo sembró el caos.

Pero cuando el circuito del Algarve en Portimao comenzó a secarse, los McLaren –Sainz había llegado a superar a los Mercedes y aguantó el tipo hasta la vuelta 8– empezaron a volver a sus posiciones habituales.

Norris marchaba séptimo, cuando en la vuelta 18 Lance Stroll intentó un adelantamiento imposible por el exterior de la curva 1 y golpeó la trasera izquierda del McLaren. Aunque el británico pudo continuar, los daños le hicieron perder rendimiento. El canadiense recibió cinco segundos de sanción, pero la carrera de Norris quedó dilapidada y se quedó fuera de los puntos, 13º.

El de McLaren se mostró contundente, asegurando que Stroll "no parece aprender con nada de lo que hace", pero el calentón no se quedó ahí.

Cuando en el corralito de TV le preguntaron por su opinión sobre el récord histórico de 92 victorias de su compatriota Lewis Hamilton, Norris apuntó: "Simplemente estoy contento por él, sin más. No significa nada para mí, en realidad. Está en un coche con el que debería ganar cada carrera básicamente".

"Solo tiene que batir a uno o dos pilotos, nada más. Bien por él, sigue haciendo el trabajo que tiene que hacer".

Aunque en la nota de prensa de McLaren tras la carrera le añadieron un "Enhorabuena a Lewis por lograr 92 victorias, un gran éxito", Norris consideró necesario pedir disculpas este martes por la mañana en sus redes sociales, aunque sin referirse a ningún hecho en concreto.

"Debo una disculpa. He sido estúpido y descuidado con algunas cosas que dije últimamente en los medios de comunicación y en las entrevistas. Y o he demostrado el respecto que debería tener a ciertas personas. No soy ese tipo de gente, sé que debo disculparme ante ellos, pero también a quienes leen y escuchan. Lo siento", apuntó un compungido Norris.

El británico marcha actualmente séptimo en el campeonato, a 10 puntos del top 5 y seis por delante de su compañero, Sainz, que es 10º.

