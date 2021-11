Pérez molesto con Tsunoda por arruinar su clasificación en México

La clasificación del Gran Premio de México 2021 no fue lo que Sergio Pérez después de haber sido el más veloz en la tercera práctica libre la mañana del sábado, pero en el momento de ordenar la parrilla logró una cuarta plaza para alinearse en la segunda fila junto a su compañero Max Verstappen.

El mexicano montó un set de neumáticos nuevos para la última ronda de la Q3 y al transitar el primer sector mostraba una mejoría de su tiempo. Pero eso cambió cuando llegó a la zona de las curvas “S” y se encontró con el AlphaTauri de Yuki Tsunoda, una situación que le obligó a realizar una maniobra para esquivar al piloto nipón.

“De repente me encuentro con Yuki llegando al a curva 11, ya empiezo a perder mucha carga antes de eso, no entiendo que estaba haciendo ahí en esa posición. Me perjudico bastante”, dijo Pérez en la zona de prensa escrita en el Autódromo Hermanos Rodríguez. “No pude cerrar esa vuelta”.

El mexicano considera que luchar por la pole no era posible, pero sí de mejorar su registro e incluso adelantar a su compañero Max Verstappen, quien largará tercero.

“La tercera posición pienso que era posible hoy, pero los Mercedes han despertado y han sido superiores en la Q3”.

“Me siento frustrado porque creo que teníamos para más y más cuando otros pilotos hacen errores, y son de casa, frustra un poco. Mañana volveremos e intentaremos tener una buena salida”.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Checo había superado a los Mercedes tanto en la sesión vespertina del viernes como en la última práctica. En la clasificación el mexicano quedó a más de cuatro décimas de lo hecho por Valtteri Bottas, poleman.

“Sí, (los Mercedes) sorprendieron bastante, pero creo que nosotros no explotamos el auto al 100 por ciento”.

De cara a la carrera Checo considera que la clave para obtener un resultado positivo y dejar atrás el problema del sábado estará en la arrancada, porque después de eso resultará complicado adelantar a sus rivales.

“Va a ser muy importante tener una muy buena arrancada, aquí es muy importante tener una buena salida. Es una larga recta para llegar a la curva 1, eso va a ser fundamental”.

El cuarto lugar de Checo lo convierte en el mejor resultado de parrilla para un piloto mexicano en el gran premio de casa, pero eso no es algo que motive al actual competidor de Red Bull Racing.

“Es algo irrelevante para mí, quiero ganar mañana, quiero tener una buena arrancada y llegar a ese podio”, finalizó.