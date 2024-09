Piastri cree que "el novato de karting" Stroll lo complicó al final en Monza

Oscar Piastri ha arremetido contra Lance Stroll después de perder tiempo por detrás del Aston Martin en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

Piastri perseguía al Ferrari de Charles Leclerc después de hacer una segunda parada en boxes mientras el monegasco intentaba conservar los neumáticos con una estrategia de una parada.

Después de perder unos dos segundos al atacar y adelantar a Carlos Sainz, Piastri todavía tenía un déficit de ocho segundos que superar sobre Leclerc cuando se encontró detrás de Stroll en la vuelta 49 y cedió más tiempo al líder, terminando a 2,6 segundos bajo la bandera a cuadros.

"Me pregunté enseguida qué ritmo necesitaba para ir por Charles", dijo Piastri, reflexionando sobre su último stint. "Y el ritmo que necesitaba fue básicamente el que hice durante las primeras vueltas. Y en ese punto, era bastante optimista".

"Perdí bastante tiempo detrás de Carlos. Stroll conducía como si fuera su primera carrera de karts y no sé qué se le pasó por la cabeza cuando vio la bandera azul. Eso me costó otro segundo".

"Necesitaba que ese stint fuera perfecto para ganar la carrera. Y, ya sabes, esas pequeñas cosas son las que al final nos costaron una pequeña oportunidad. Habría sido una posibilidad remota de todos modos, pero desde luego no estuve lejos de poder conseguirlo".

"Estaba empujando al máximo para tratar de hacerlo. No podría haber ido más rápido. Así que sí, me quedé un poco corto".

Las imágenes de a bordo muestran que Stroll dejó pasar a Piastri cuando le ondearon la bandera azul por primera vez, pero el canadiense se quedó por el exterior al entrar en Variante Ascari, por lo que el piloto de McLaren no pudo tomar la trazada ideal y tuvo que frenar por el interior. Esta fue la vuelta más lenta de Piastri después de superar a Sainz, con una pérdida de medio segundo en el último sector.

El australiano aún no se arrepiente demasiado, ni siquiera en términos de estrategia. A pesar de que la táctica de dos paradas de McLaren no dio sus frutos, Piastri explicó que el mero hecho de reducir la velocidad no habría bastado para que una sola parada hubiera funcionado.

"Si la información que recibí por radio es correcta, no era cuestión de ir más despacio", añadió. "Se trataba simplemente de aguantar el graining y superarlo".

"Teniendo en cuenta que en los entrenamientos, cuando eso ocurría, básicamente no podías pisar el pedal del freno porque convertías tu parte delantera izquierda en una moneda de 50 céntimos, parecía muy arriesgado hacerlo. Obviamente, fue lo correcto en retrospectiva, pero todo el mundo es mucho más listo cuando cae la bandera a cuadros".