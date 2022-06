Pilotos de F1 no entienden los retrasos en el arranque de Mónaco

Cargar reproductor de audio

¿Era realmente necesario el retraso de la salida en Mónaco? La carrera de Fórmula 1 en Montecarlo no empezó hasta 16 minutos después de las 3, demasiado tarde en opinión de muchos pilotos y también de los aficionados. No entienden por qué la carrera no empezó a tiempo. En cambio, la serie volvió a hacer honor a su reputación negativa de rehuir la lluvia.

Probablemente no haya dos opiniones sobre el hecho de que fue correcto arrancar la carrera después de las dos vueltas detrás del coche de seguridad debido a la fuerte lluvia. Pero los pilotos se preguntan: ¿no podían al menos haber empezado antes a la hora normal? Al fin y al cabo, la lluvia no era tan intensa entonces y la pista era probablemente lo suficientemente buena para los intermedios.

"No lo entendí", dice Valtteri Bottas. "La lluvia no era tan mala". Esta opinión es compartida por muchos pilotos: "Sólo quería arrancar, era un tiempo para intermedios. Deberíamos haber conducido", dice George Russell, un comentario al que Daniel Ricciardo añade: “Las condiciones eran bastante buenas".

Los oficiales de carrera en torno al nuevo director de carrera de la FIA, Eduardo Freitas, veían las cosas de otra manera. Se había pospuesto la salida normal por razones de seguridad, ya que los pilotos no habían podido hacer ningún kilómetro en mojado a principios del fin de semana.

"Somos pilotos profesionales de carreras"

"Somos pilotos de Fórmula 1, definitivamente no es una buena razón", subraya Lewis Hamilton, a quien le hubiera gustado empezar: "Deberíamos haber empezado la carrera".

Kevin Magnussen también estaba de acuerdo con los comentario hechos por el siete veces campeón del mundo: "Somos pilotos de carreras profesionales. Esto es la Fórmula 1", dijo el piloto de Haas. "Si no podemos hacerlo, nadie puede correr en mojado".

"Si las condiciones son buenas, deberían dejarnos empezar, o darnos un curso intensivo de conducción con mal tiempo", agregó el danés antes de continuar con sus palabras en su deseo por haber arrancado: "Apostaría por el hecho de que los 20 pilotos querían ir y estaban preparados".

"También creo que todo el mundo estaba preparado para conducir", añadió Russell.

Ricciardo, aunque cree que habría sido difícil, pero no hubiera supuesto un riesgo a su integridad: "deberíamos ser capaces de hacerlo. No creo que hubiera sido peligroso. Difícil sí, pero para eso estamos aquí".

Fernando Alonso, por su parte, pensó en las personas que estaban en su casa observando por televisión la competencia. "En casa también te hubiera gustado ver un arranque en parado, porque cuando estuve en casa hace dos años me gustó la acción", dijo el español.

En el coche, sin embargo, fue diferente para él: "Creo que las decisiones fueron correctas". Sin embargo, sólo habla del primer aborto, pero del segundo después del accidente de Mick Schumacher, no hay voces discordantes para ello.

Mientras tanto, existe un desacuerdo entre los responsables sobre si era realmente necesario aplazar la primera salida. Mientras que el jefe de equipo de Ferrari, Mattia Binotto, subraya que el equipo estaba preparado y también tenía los neumáticos adecuados y no tiene claro por qué era necesario un aplazamiento, el jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, dice: "Se puede argumentar a favor de ambas partes".

"Se podría decir que habríamos estado mejor si hubiéramos empezado la carrera y luego hubiéramos reaccionado al chaparrón y hubiéramos sacado el coche de seguridad o hubiéramos parado la carrera", dijo el británico. "Hay que volver a mirarlo después”.

Por su parte, Andreas Seidl, de McLaren, defiende a los organizadores de la carrera, que, según él, tomaron la decisión correcta: "No había ninguna razón para empezar la carrera teniendo en cuenta la previsión meteorológica, porque no tiene sentido arriesgar mucho al final y tener muchos accidentes, especialmente en esta pista", dijo el alemán. "La seguridad es lo primero".

Ni siquiera el argumento de que hay neumáticos de lluvia y que los mejores pilotos del mundo corren en la Fórmula 1 puede hacerle cambiar de opinión: "Los coches hacían aquaplaning por todas partes y la visibilidad era mala", dice. "Desde el punto de vista del equipo, es positivo que los dos coches se hayan mantenido intactos en un día como este, si pienso en las pocas piezas que tenemos para estar por debajo del presupuesto".

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, dice que tampoco tuvo problemas con que la carrera se pospusiera varias veces. "Y hay que reconocerle a Freitas y a los responsables de la carrera que ésta carrera fue muy difícil de gestionar", dice, comparando la carrera con un partido de fútbol americano.

"Puedes conseguir hot dogs y una cerveza mientras tanto. Pero no creo que pudiéramos haber hecho más al principio", dijo Wolff.

No obstante, entre los pilotos se mantiene la opinión de que Freitas, que dirigía una carrera de Fórmula 1 por segunda vez, podría haber dado el visto bueno antes: "Podríamos haber dado 20 vueltas entonces y sacar la bandera roja", dijo George Russell. "Pero eso siempre es fácil de decir después. Puede que haya sido frustrante para todos en casa, pero así son las cosas a veces".

Nadie culpa tampoco a la dirección de carrera: "Están bajo mucha presión, por supuesto", dice Magnussen. "No me gustaría estar en su lugar y tener que tomar esas decisiones".

Aun así, habrá que volver a hablar de ello: "Estoy seguro de que volveremos a discutirlo en la junta de pilotos", dice Hamilton, "pero deberíamos haber empezado la carrera".