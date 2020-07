Pirelli probará prototipos de neumáticos 2021 en grandes premios

La FIA cambió las regulaciones deportivas para esta temporada para dar a Pirelli la opción de un tiempo extra de pruebas, ya que a consecuencia de la pandemia por COVID-19 no pueden ejecutar un programa por separado para el desarrollo de las gomas.

Todos los equipos están obligados a correr los neumáticos prototipos en sus dos coches en los primeros 30 minutos de la segunda práctica libre en dos fines de semana de competencia. Las reglas establecen que la única razón por la que pueden ser excusados de esta decisión es si uno de sus monoplazas "ha sufrido un daño irreparable".

Por el momento, Pirelli se ha comprometido a utilizar los mismos neumáticos para las temporadas 2019, 2020 y 2021, y por esa razón la FIA ha introducido para el próximo año un cambio en las normas técnicas del piso de los monoplazas, esto con el objetivo de mantener un límite en la carga aerodinámica.

Sin embargo, la compañía italiana todavía quiere hacer algunos ajustes a las especificaciones de 2021 para construir un margen extra.

"Hemos enviado a los equipos la información de que pretendemos utilizar la opción de tener disponibles los primeros 30 minutos de la segunda práctica libre para las pruebas de desarrollo de neumáticos, esto durante la segunda carrera en Silverstone así como en la carrera en Barcelona”, explicó el jefe de Pirelli F1 Mario Isola.

"La idea es probar diferentes soluciones con una integridad mejorada, lo que significa que estos neumáticos pueden trabajar a una presión más baja, así como con otras ideas que queremos evaluar, con el objetivo de reducir el sobrecalentamiento”.

"Estos prototipos son para el 2021. Si recogemos suficiente información, el objetivo es congelar con estas validaciones los compuestos y su construcción para el 2021”.

"No es un neumático nuevo, no es una construcción completamente nueva. Es imposible para nosotros tener un desarrollo adecuado durante la temporada y no está en nuestros planes. Pero, obviamente, nos gustaría probar algunas ideas para mejorar la integridad considerando que los equipos van a desarrollar sus coches y les añadirán fuerza descendente para el próximo año”.

"Al principio de la temporada, las regulaciones técnicas serán modificadas para reducir la carga aerodinámica, pero es posible que a finales de 2021 tengamos un mayor nivel de carga aerodinámica, y es por eso que queremos probar estos prototipos”.

GALERÍA: Los neumáticos de 18 pulgadas de F2 comienza en Bahréin

