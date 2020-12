El plan especial de biósfera que la F1 armó para correr en Abu Dhabi

Las estrictas medidas serán un problema para que Lewis Hamilton, actualmente en cuarentena tras dar positivo el lunes pasado, pueda competir en Abu Dhabi, incluso si da negativo en los próximos días.

Todo el circo de la Fórmula 1 –aparte de un puñado de pilotos y miembros de equipos que viajan en jets privados– volará de Bahrein a Abu Dhabi en 10 aviones chárter, en medio de férreas restricciones.

Las medidas de COVID del gobierno de Abu Dhabi son tan duras que el acceso por carretera está actualmente bloqueado desde el país vecino, Dubai, y se han hecho excepciones especiales para permitir que el gran premio siga adelante, después de meses de negociaciones entre la F1 y las autoridades locales.

La zona alrededor del circuito y los hoteles adyacentes ha sido clausurada, y la entrada para el personal de la F1 solo se permitirá el lunes. Después de ello, no se permitirá a nadie salir –si desean volver– de lo que se ha bautizado como "biosfera" hasta después del test del martes siguiente.

Las únicas excepciones son los vehículos y el personal con pases gubernamentales especialmente acreditados. El proceso de preparación comenzó en Bahrein, donde todos los participantes de la F1 tenían que hacer una prueba de COVID en el aeropuerto a su llegada. Luego tuvieron que aislarse en sus hoteles hasta que recibieron un resultado negativo a través de una aplicación del gobierno en su teléfono.

Después de su llegada, todo el personal de la F1 se ha realizado test cada pocos días, gracias a la colaboración entre el gobierno de Bahrein y la FIA.

Los que llegan a Abu Dhabi han tenido que pasar por lo menos una semana en Bahrein bajo el régimen de test de COVID, por lo que cualquiera que se haya saltado el GP de Bahrein, como el jefe de Ferrari, Mattia Binotto, tuvo que viajar para la segunda carrera con el fin de garantizar su presencia en el final de la temporada. La única opción alternativa es una cuarentena obligatoria de 48 horas para cualquiera que viaje directamente de Europa a Abu Dhabi.

