Por qué las malas críticas de Drive to Survive podrían cambiar la F1

La Fórmula 1 ha entrado en Estados Unidos con un paquete completo con Las Vegas ajustando un ataque a tres bandas junto a Austin y Miami. El campeonato ha recorrido un largo camino desde las carreras de la década de 2000 en el Indianapolis Motor Speedway, que siempre dio la sensación de que el paddock de los grandes premios se encontraba en el patio trasero de la IndyCar, incluso antes de la crisis de los neumáticos Michelin de 2005.

Gran parte del éxito se ha construido a partir de la aclamación de la crítica y el público cosechada por el éxito de Netflix 'Drive to Survive' desde que se emitió por primera vez en 2019. Pero tras cuatro temporadas en las que se ha incrementado la licencia poética para fabricar mensajes y rivalidades radiofónicas, la positividad hacia la serie ha caído en picada. La primera serie obtuvo una puntuación en Rotten Tomatoes del 90%. A partir de la cuarta entrega más reciente, ha descendido al 15%.

En respuesta a la retirada de Max Verstappen de la producción y con el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, planeando transmitir su preocupación por la tergiversación de la verdad, esos índices de audiencia pueden aumentar una vez más. Pero la caída sigue siendo una advertencia de que los buenos tiempos de "Drive to Survive" pueden terminar algún día. Puede que Netflix ya no siga pagando a la F1 para crear la que posiblemente sea la mayor campaña de contenidos de la historia del deporte.

Aunque la percepción del público se recupere, quizá la serie tenga una vida útil natural. 'Todo o nada', el equivalente futbolístico efectivo en Amazon Prime, cambia de equipo después de cada montaña rusa de ocho o nueve episodios para darle potencialmente una vida útil de 20 series, más o menos los descensos y ascensos de la Premier League. 'Drive to Survive' es más limitada, y ninguna serie está a salvo del cansancio general del espectador.

Así que, si hay un caso de rendimientos decrecientes, a pesar de que el director general de Liberty Media, Greg Maffei, informó de las buenas cifras de audiencia de la denostada cuarta temporada, ¿qué podría hacer la F1? Ya ha tomado su dosis de la droga de la popularidad en Estados Unidos y tendrá que encontrar más éxitos para mantener el nivel actual.

Para retrasar el estallido de la burbuja lo más posible, o para demostrar que la burbuja es algo mucho más sólido, el campeonato debe mostrarse dispuesto a ceder ante ciertas presiones. Apartarse de la santidad de un GP en domingo que cambiará con Las Vegas a celebrarse en noviembre de 2023 es un buen inicio, con una flexibilidad que permitirá aprovechar la gran audiencia de los sábados en la costa Oeste, pero esto podría ir más allá.

La opinión de Estados Unidos sobre el deporte nacional podría dar nuevas ideas. Hay un apetito por un resultado de "el ganador se lo lleva todo", algo que actualmente no existe en la Fórmula 1.

La idea de que "no se acaba hasta que se acaba" se ve plasmada por los formatos de la NFL con los Superbowl o el proceso de desempate utilizado por la NBA, la NHL y las Series Mundiales de la MLB. La adaptación de NASCAR a un estilo similar ha dado lugar a algo tediosamente complejo. Pero es la misma idea: la creación de un evento especial para definir todo.

La F1 cumplió eso a rajatabla en 2021, gracias al enfrentamiento por el título en Abu Dhabi entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, lo cual se alejó de las tendencias de las últimas temporadas en las que Hamilton y antes Sebastian Vettel se hicieron con el botín de la gloria a falta de un puñado de carreras.

Por lo tanto, si la F1 se encuentra en un escenario posterior al boom de Netflix en el que necesita mantener el interés de su audiencia, ¿podría buscar otro tipo de inyección en el brazo para asegurarse de que todo el mundo sigue enganchado hasta la bandera a cuadros final de la temporada?

Tal vez incluso podría cerrar el círculo del último lanzamiento de dados retomando ideas del pasado. Aunque el final de temporada con doble puntuación de 2014 fue muy criticado y no tuvo demasiado impacto en el destino final de la corona, podría volver. En lugar de llegar en los últimos días del entonces atribulado reinado de Bernie Ecclestone, la ironía es que los puntos dobles podrían volver para señalar el auge de la era de Liberty Media tras la revolución digital de la F1.

Un final con doble puntuación seguiría teniendo los mismos defectos que antes. La F1 es una meritocracia deportiva que no se basa en el Balance de Desempeño, los lastres por victorias y las parrillas invertidas para sesgar el orden competitivo con la esperanza de crear un falso espectáculo. Todavía se esfuerza por ser un escenario para "lo mejor de lo mejor" en el que el ganador ha triunfado a partir de un campo de juego casi nivelado, hasta donde es posible. Pero puede que la pureza tenga que dejar paso en estos tiempos de prosperidad.

Los puntos dobles o una peculiaridad similar diseñada para mantener viva la lucha por el título hasta el final podrían no ocurrir, o incluso ser necesarios si el límite de costes y el cambio al efecto suelo consiguen aumentar el nivel de la competición en el pit lane. Pero si en los próximos años se introducen estas medidas, para frustración de los puristas en una época posterior a "Drive to Survive", en medio de la preocupación por la disminución del interés, tal vez no sea una gran sorpresa.

