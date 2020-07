¿Cómo se vive el primer GP de Fórmula 1 a puertas cerradas?

En la historia reciente, varias carreras de Fórmula 1 se han disputado en medio de circunstancias bastante extraordinarias.

El Gran Premio de Italia de 2001 se realizó pocos días después del 11-S. En 2010 la erupción del volcán islandés afectó gravemente a múltiples vuelos. En Bahrein 2012, el descontento civil que obligó a cancelar la carrera del año anterior también generó revuelo.

Y luego el GP de Australia 2020, que vivió bajo la amenaza del coronavirus y que finalmente se canceló con todos los equipos, pilotos, prensa y público allí.

Ahora se sumará a esa lista el Gran Premio de Austria de 2020, que probablemente será el inicio de temporada más extraño de la historia de la F1.

Dado que la pandemia de coronavirus aún no ha pasado, el primer gran premio a puerta cerrada de la F1 comenzó el jueves con pilotos, miembros de los equipos, funcionarios y el selecto grupo de medios de comunicación presentes, acostumbrándose todos a la nueva normalidad.

Viajar a la carrera también ha sido una sensación un tanto extraña, ya que en los aeropuertos y en los aviones se intentó al máximo imponer el distanciamiento social y el uso de mascarillas, pero al final no se pudieron controlar las colas de personas que parecían más interesadas en subir primero al avión, que en estar separados del resto.

Al llegar al Red Bull Ring el jueves, la situación parecía más un día de test privado que el comienzo de una nueva temporada de F1.

Si bien es un evento a puerta cerrada, no estaba claro que los aficionados no fueran a amontonarse en las afueras del circuito de cara a las primeras verificaciones de los coches. Sin embargo, reinó la cordura y los espectadores no acudieron en masa al trazado, y solo se vio a un solitario fan parado en la entrada y saludando a todos los que entraban.

Al salir del parking y caminar hacia la entrada principal, se nos tomó la temperatura y se nos solicitó el lavado de manos, antes de un nuevo control de identidad para subir a la sala de presa.

En el ascensor vimos el primero de los muchos avisos que piden que se mantenga una distancia social de dos metros, y en varios puntos se han colocado desinfectantes de manos para que todos se esfuercen en mantener alejado al virus. Las mascarillas son obligatorias, por supuesto.

Y aunque normalmente el centro de prensa está lleno el primer jueves de la temporada, aquí estaba increíblemente tranquilo.

También existe un sistema unidireccional para evitar que los periodistas y el personal de los equipos se crucen, pero que provoca que haya que caminar junto a las casas si te equivocas y vas por un punto equivocado.

Media centre Photo by: Jon Noble

También cambiarán totalmente las ruedas de prensa. Ahora el puesto desde el que los pilotos hablan está fuera de los edificios, al aire libre. Todo se hará de manera remota y los pilotos serán llevados equipo por equipo a una sala sellada con solo un cámara y el personal básico.

Los medios de comunicación deben enviar sus preguntas previamente, y el anfitrión de la rueda de prensa se las hará. Se asume un riesgo cero evitando que las 'burbujas sociales' que existen para los equipos y pilotos se mezclen con los periodistas en la misma habitación.

Por ahora, los periodistas tampoco podemos acceder al paddock o pitlane, por lo que no habrá conversaciones secretas con personas de los equipos para conocer los últimos rumores. WhatsApp será el lugar para ello...

¡Será fascinante ver cómo se desarrolla todo si surge una gran polémica!

También habrá mucha menos socialización para todos. El personal de los equipos no se mezclará con ninguno de sus rivales, e incluso para los medios no habrá charlas a la hora del almuerzo.

Las mesas dispuestas en la pequeña sala de prensa ponen un límite estricto al número de personas que pueden sentarse en cada una de ellas: ¡de hecho solo puede una!

GALERÍA: la Fórmula 1 en la "nueva normalidad"