La carrera de mi vida: Prost en el GP de México 1990

Carrera: Gran Premio de México 1990

Monoplaza: Ferrari 641

Hubo varias carreras entre las que podía elegir, pero si tuviera que seleccionar una sería el Gran Premio de México de 1990 y la Australia de 1986. Quizás México fue más fuerte para mí.

Lo principal era que, aunque el auto estaba bien, estuve luchando con los neumáticos durante la calificación. Decidí concentrarme en la preparación de la carrera durante la calificación y, de hecho, no usar ningún neumático en esa sesión.

La decisión de no calificar en neumáticos de calificación y concentrarse en la preparación de la carrera nunca es fácil, pero estaba seguro de que era la decisión correcta. Obviamente estaba sorprendido y decepcionado de comenzar 13º. Esperaba ser quizás quinto, sexto o séptimo, pero 13º fue bastante difícil. Para ser sincero, cuando clasifiqué le dije a mi ingeniero de carrera: "No te preocupes", pero nadie me creyó en ese momento.

Alain Prost, Ferrari 641 Photo by: Sutton Images

En este tipo de equipo, cuando tienes un auto capaz de la primera fila y estás luchando por el campeonato, y luego calificas en el 13 ° lugar, a veces la gente no entiende. Incluso si confían en lo que estás haciendo, no es tan fácil, especialmente en los equipos latinos, pero la carrera fue perfecta.

En el calentamiento de la mañana hice todo lo que quería. Recuerdo haber estado con el ingeniero de carrera y el jefe del departamento de motores y dije: "Ganaré la carrera". Uno de ellos respondió: "¡Nadie gana la carrera desde el 13!"

Alain Prost, Ferrari 641/2, lidera sobre Nigel Mansell, Ferrari 641/2 Photo by: Ercole Colombo

Lo bueno fue que adelanté a todos. Nadie se detuvo por problemas de fiabilidad.

Todos los favoritos tenían los mismos neumáticos, así que creo que mi configuración fue mejor en términos de manejo. El circuito de la Ciudad de México era muy brincón y físicamente muy cansado.

Decidí correr con menos carga aerodinámica. Esto fue para tratar de presionar mucho menos en el automóvil y no ir demasiado fuerte en los brincos. Esto requeriría un poco menos de los neumáticos y tendría buena velocidad en la recta. Esa fue la razón principal de mi ventaja en la carrera, pero esta configuración simplemente no funcionó en la calificación.

Podio: Alain Prost, Ferrari, junto a Nigel Mansell, Ferrari Photo by: Motorsport Images

Durante la práctica, optimicé lo que tenía y funcionó, pero por supuesto aún tenía que conducir. Tuve que adelantar, porque en la primera vuelta creo que estaba en el puesto 14 o 15, pero vi muy rápidamente que el auto estaba frenando perfectamente.

Fue realmente una de mis mejores carreras, o debería decir, mi mejor fin de semana.