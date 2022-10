Red Bull: la FIA cayó en la presión de los equipos para castigarnos

La FIA anunció el viernes que había llegado a un Acuerdo de Infracción Aceptado con Red Bull tras comprobar que había superado el límite de costes de 145 millones de dólares hasta 2021.

Red Bull recibió una multa de 7 millones de dólares por la infracción, por sobrepasar por casi dos millones de dólares el tope, así como una reducción del 10% en su asignación de pruebas aerodinámicas para los próximos 12 meses.

La FIA señaló en su informe que Red Bull actuó de "buena fe", enumerando una serie de áreas que el equipo interpretó incorrectamente y que condujeron a su incumplimiento.

Horner ofreció una rueda de prensa el viernes en México para hablar del asunto, durante la cual explicó cómo Red Bull había superado el límite presupuestario y por qué el equipo aceptó la oferta de la FIA.

Sin embargo, Horner criticó la sanción impuesta a Red Bull, ya que considera que ha sido promovida por muchos de sus rivales directos.

Horner calificó la multa de 7 millones de dólares como "una cantidad enorme de dinero", pero consideró que la limitación de las pruebas aerodinámicas y el desarrollo para el próximo año era "la parte más draconiana" de la sanción.

"He oído a la gente informar hoy de que es una cantidad insignificante", dijo Horner.

"Puedo decirles ahora que es una cantidad enorme. Eso representa entre un cuarto y medio segundo de tiempo de vuelta. Eso viene de ahora, tiene un efecto directo en el coche del año que viene, y estará en vigor durante un periodo de 12 meses".

"Al ganar el campeonato de constructores, nos convertimos en víctimas de nuestro propio éxito, además de ese 10%, teniendo un 5% de desventaja o hándicap incremental en comparación con el segundo y tercer puesto.

"Ese 10% hecho realidad repercutirá en nuestra capacidad de rendimiento en pista el año que viene".

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in a press conference regarding the recent findings of the cost cap breach. The FIA have handed Red Bull a $7m fine and an aero testing reduction

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images