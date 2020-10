Ricciardo sin arrepentimientos por ir a McLaren ante avance de Renault

Como parte de la reacción en cadena que se produjo después de que Ferrari decidiera no renovar el contrato de Sebastián Vettel, Ricciardo fichó por McLaren como sustituto de Carlos Sainz.

La decisión de Ricciardo de comprometerse con McLaren antes de haber corrido con el Renault de este 2020 dejó a su jefe de equipo Cyril Abiteboul decepcionado en ese momento.

Desde entonces, Renault ha dado pasos adelante con su coche, especialmente desde el Gran Premio de Bélgica, y ahora está a sólo siete puntos de McLaren en una lucha muy reñida por el tercer lugar en el campeonato de constructores.

Y aunque saber lo bueno que es el coche de Renault de este año puede hacer pensar a Ricciardo qué hubiera pasado si no se hubiera comprometido con McLaren, el australiano está contento con la decisión que tomó.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Sergio Pérez, Racing Point RP20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Obviamente, sin faltarle el respeto a Renault, y donde estoy actualmente, pero no me arrepiento", dijo. "¿Estoy feliz de vernos progresar? Absolutamente.

"Si esto significa que tenemos a Renault como rival el año que viene para presionar a McLaren a ir más lejos, entonces creo que es bueno para todos. Así que no, no me estoy arrepintiendo".

"Pero tampoco estoy descontento con el progreso. Quiero estar compitiendo delante, y obviamente cada carrera en la F1 es muy importante. Así que, cada vez que pueda hacerlo, ya sabes, cuanto antes mejor".

"Me alegro de que estemos progresando y me siento parte de ello, lo cual es importante también para mí, y supongo que mi crecimiento como piloto".

Ricciardo y Renault no han dejado que el paso del australiano McLaren afecte a su trabajo este año, y el equipo ha seguido contando con él en sus discusiones técnicas.

Es una decisión que Ricciardo ha acogido con agrado, ya que todavía está presionando duro para que el equipo termine en el podio en 2020.

"El equipo no me ha dejado fuera de nada", dijo. "He estado haciendo simulaciones y todo eso, así que ha sido muy bueno trabajar con ellos, y sé con certeza que es algo agridulce".

"Especialmente para que algunos chicos del equipo sepan que no puedo continuar después de este año. Pero voy a darlo todo hasta el último día".