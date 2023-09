Mantener a Norris en el DRS fue idea de Sainz, dice Ferrari

La brillante victoria de Sainz en Singapur el domingo se vio favorecida por una conducción inteligente, que incluyó asegurarse de que Norris, que iba detrás suyo, estuviera dentro del alcance del DRS en las etapas finales para que el piloto de McLaren pudiera ayudarlo a mantener a raya a los Mercedes.

En un momento dado, después de que Norris perdiera terreno tras jugar a la defensiva contra George Russell, Sainz incluso tuvo que levantar drásticamente para que el McLaren que lo perseguía volviera a pisarle los talones.

Su plan funcionó a la perfección, ya que Russell no pudo encontrar la forma de adelantar a Norris, antes de que su error en la última vuelta al chocar contra el muro le dejara fuera de carrera.

Mientras que Ferrari había ayudado a gestionar tácticamente gran parte del GP de Singapur, lo que incluyó mantener un ritmo lento en la primera parte para juntar el pelotón y tratar de evitar el undercut utilizando a Charles Leclerc como amortiguador, dijo que las decisiones de Sainz sobre el DRS al final de la carrera fueron suyas.

"Fue idea de Carlos", dijo el director del equipo, Fred Vasseur. "No quiero decir que sea obvio, pero él sabía que corría más riesgo con Mercedes que con Norris".

"Con Norris teníamos los mismos neumáticos, y casi el mismo ritmo desde la primera vuelta. No corríamos realmente ningún riesgo con Norris salvo si perdíamos los neumáticos, así que fue un movimiento inteligente por parte de Carlos mantener a Norris dentro del DRS".

El propio Sainz dijo que no había duda de que habría perdido la victoria si alguno de los coches de Mercedes, con neumáticos medios frescos en esa fase de la carrera, hubiera pasado a Norris.

"Siempre es complicado porque siempre te pones bajo una presión extra", explicó sobre tener al McLaren dentro del DRS.

"Sabes que entonces no puedes tener un bloqueo y no puedes tener un solo error o un chasquido, porque significa que entonces Lando va a tener la oportunidad de adelantarte si está en DRS. Así que en ese momento decides darle el DRS, con la esperanza de que sea suficiente para mantener a los Mercedes detrás".

"Hubo una vuelta en particular en la que creo que Lando se defendió en las curvas 16 y 17, y luego tuve que reducir mucho la velocidad en las curva 1, 2 y 3 para darle DRS de nuevo. Creo que esa maniobra me salvó la carrera, salvó también el segundo lugar de Lando, porque creo que si no yo también habría sido carne muerta".

"Si los Mercedes hubieran adelantado a Lando, creo que podrían haberme adelantado a mí con bastante facilidad".

Una reunión clave en el verano

La segunda victoria de Sainz en la F1 llega tras un impresionante repunte de forma desde el parón veraniego, que ha incluido poles en Italia y Singapur, además del podio en Monza.

Reflexionando sobre lo que ha cambiado, Sainz cree que una reunión con sus ingenieros en agosto fue fundamental para ayudarlos a centrarse exactamente en lo que se necesitaba para extraer más del SF-23.

"En cuanto a la comprensión del coche y de la conducción, creo que antes de las vacaciones de verano ya había una sensación decente con todo", dijo.

Me senté con mis ingenieros en las vacaciones de verano y dijimos: 'Vale, ¿qué podemos hacer para empezar a encajar todo el fin de semana? Porque está claro que tenemos mucho ritmo, que estamos haciendo algunas cosas buenas, pero nunca estamos encajando todo'".

"(Pensamos) vamos a ver qué podemos hacer para mejorar eso y empezar a tener actuaciones consistentes en la segunda mitad, porque el potencial está claramente ahí este año".

"Zandvoort fue un fin de semana muy bueno. Monza fue casi perfecto y aquí siento que fue perfecto".

"Me hace sentir muy feliz y orgulloso que cuando trabajas, analizas y además tienes la velocidad que he tenido este fin de semana, siempre da sus frutos".

Vasseur cree que la forma en que Sainz se ha puesto manos a la obra con la puesta a punto del coche en los dos últimos fines de semana ha sido clave para su mejora.

"La mayor diferencia es que está listo desde la primera vuelta de la FP1", dijo. "Zandvoort también fue igual, aunque no hizo FP1 (en Países Bajos), tuvimos el novato en la FP1, pero desde la primera vuelta FP2 estaba allí y es la mejor manera de preparar la clasificación".

"Si no tienes tantos juegos de neumáticos, significa que si empiezas el fin de semana un paso atrás, está claro que tienes que sobrepasar el límite".

"Y también, para el equipo, en términos de preparación, es el mejor enfoque que se puede tener".

