Sanción para Verstappen por el choque con Hamilton en Monza

Después de escuchar a los dos pilotos y a un representante de cada equipo, los comisarios del Gran Premio de Italia 2021 de F1 han dictado sentencia respecto al accidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en la vuelta 26 de la carrera de Monza.

Y la decisión tomada fue que el principal culpable era Max Verstappen, que recibió una penalización de tres posiciones para la siguiente carrera, el Gran Premio de Rusia que se disputará a finales de este mes de septiembre.

Fue una maniobra que no puso a nadie de acuerdo y, como dijo Horner, se puede argumentar que Verstappen se lanzó de manera agresiva donde no había espacio y, a su vez, que Hamilton precisamente no dejó hueco para una lucha justa.

Esto dictaron los comisarios:

“Los comisarios escucharon al piloto del coche 33 (Max Verstappen), al del coche 44 (Lewis Hamilton) y a los representantes de los equipos, revisaron las pruebas de vídeo y determinaron que el piloto del coche 33 fue el principal culpable del accidente con el coche 44 en la curva 2”,

"El coche 44 estaba saliendo de los boxes. El 33 estaba en la recta principal. En la señal de 50 metros antes de la curva 1, el coche 44 estaba significativamente por delante del 33. El 33 frenó tarde y empezó a moverse junto al 44, aunque en ningún momento de la secuencia el coche 33 se adelanta más que justo detrás de la rueda delantera del 44”.

“Durante la audiencia, el piloto del coche 33 afirmó que la causa del incidente fue que el piloto del coche 44 abrió la dirección después de la curva 1 y le 'apretó' hasta el vértice de la curva 2. El piloto del 44 afirmó que el del 33 intentó adelantar muy tarde y que debería haber aflojado antes o girando a la izquierda detrás del bordillo".

"Los comisarios observaron en las imágenes de TV que el piloto del coche 44 estaba conduciendo una trazada de evasión, aunque su posición hizo que el 33 se subiera al bordillo. Pero además, los comisarios observaron que el coche 33 no estaba en absoluto al lado del 44 hasta bastante antes de la entrada en la curva 1".

"En opinión de los comisarios, esta maniobra se intentó demasiado tarde para que el piloto del coche 33 tuviera "derecho a espacio de carrera". Aunque el coche 44 podría haberse alejado más del bordillo para evitar el incidente, los comisarios determinaron que su posición era razonable y, por tanto, consideraron que el piloto del coche 33 es el principal culpable del incidente”.

Pero después de que la sanción por el otro accidente, el de Silverstone, fuera de 10 segundos para Hamilton en una carrera donde aun así ganó, el castigo a un piloto que también abandonó seguro dará que hablar.

Ahora, a Red Bull se le presenta la posibilidad de montar un nuevo motor a Verstappen para la carrera de Sochi y tratar de remontar desde las últimas plazas en lugar de pelear con una unidad de potencia ya vieja desde, como mucho, la cuarta posición, y arriesgarse a otra penalización por motor más adelante.

Noticia en elaboración

Mientras, mira las fotos del accidente de Hamilton y Verstappen en el GP de Italia de F1

(Si no te aparecen aquí, pulsa sobre el link para verlas)

