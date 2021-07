Sergio Pérez: "Le diría a mi yo del pasado que tendrá una carrera exitosa"

La Fórmula 1 se presenta nuevamente en el Red Bull Ring, tal como lo hizo la semana pasada, pero para Sergio Pérez no será un evento más, ya que llegará a las 200 carreras disputadas en el campeonato, un hito reservado para pocos en la historia.

Sin dudas que esta marca encuentra al piloto mexicano en su mejor momento, conduciendo para uno de los equipos top de la F1 como lo es Red Bull, con el que ya se dio incluso el gusto de anotarse una victoria en el GP de Azerbaiyán.

Antes de salir a la pista el viernes para acelerar su RB16B, "Checo" se tomó un momento para analizar sus años en la Fórmula 1 junto a un grupo exclusivo de medios donde Motorsport.com Latinoamérica fue el único de prensa escrita.

"Estoy contento de mirar atrás. A veces cuando estás en esta burbuja de deporte, estás tan presionado, tan enfocado, que te consume toda tu vida y cuando miras atrás llevas 11 años aquí dándolo todo. Es una parte muy importante de tu vida lo que llevas aquí. Si mirara atrás me llena de orgullo. Ver la realidad que soy y la gran carrera que he tenido hasta hoy en día. Lo que venga es buenísimo, pero si hoy terminara mi carrera me iría orgulloso porque en cada carrera lo he dado todo", dijo el piloto de 31 años de edad.

El debut de "Checo" Pérez en la Fórmula 1 tuvo lugar el 27 de marzo de 2011 en Melbourne, escenario del Gran Premio de Australia, donde el mexicano realizó una gran carrera al llegar séptimo, aunque luego sería descalificado por una irregularidad en los alerones de los coches de Sauber.

Sergio Pérez, Sauber Photo by: Sutton Images

"Era un día muy importante en mi vida, después de tantos años estar luchando por un sueño, por fin debutar en la F1, pero era muy consciente de que como debutas en este deporte sales", recordó Pérez sobre aquel fin de semana.

"Lo hemos visto, cuantos pilotos se han quedado en el camino han tenido uno o tres años y desaparecen, porque así de dura es la categoría y el nivel. Yo era muy consciente de ello. Como siempre en toda mi carrera no sabía si terminaría mi temporada por patrocinios o por malos resultados, era lo mismo en F1, sabía que tenía que dar resultados muy pronto o tendría que volver a casa".

Preguntado por Motorsport.com si las sensaciones al conducir un coche de F1 en aquel 2011 o en la actualidad habían cambiado para él, "Checo" respondió: "La verdad es que no cambió. Es tanta la pasión que tienes por el deporte, tanto el amor, las ganas de llevarlo a lo más alto que no ha cambiado".

"Cada carrera es lo mismo, intentar hacerlo mejor. Si las cosas van mal es la misma frustración o si las cosas van bien es la misma alegría. Es algo que no ha cambiado, es una pasión muy grande que tienes por el deporte, sino fuera así no duras estos años haciéndolo con esta misma pasión y determinación. Es una vida que te consume, que lo entregas todo", explicó.

¿Qué le diría el "Checo" Pérez de 2021 al de 2011?

Pérez ha vivido todo lo bueno y también lo malo que la Fórmula 1 puede darle a un piloto. Causó sensación con su llegada, llegó a un equipo top como McLaren y la experiencia no fue la esperada. Luego pudo reconstruir su carrera con Force India/Racing Point y hoy disfruta de luchar en lo más alto con Red Bull.

"Que lo disfrute, que disfrute mucho del viaje porque es increíble", dijo el mexicano cuando le pidieron que le envíe un mensaje al "Checo" Pérez del debut en F1. "Que va a crecer en todos los sentidos, que va a conocer gente increíble y lugares que nunca habría imaginado. Que no se estrese tanto con la presión, porque llevas tanta carga en la maleta en tu viaje que a veces te olvidas de disfrutar, de pasar buenos ratos, y todo eso es por la gran presión que tienes desde corta edad. Le diría que no se preocupe, que va a tener una gran carrera y que todo le va a salir bien".

"Si hoy no tuviera a mis hijos pensaría que el tiempo no ha pasado, porque estar en la Fórmula 1 es como si estuvieras encerrado en un cuarto y no ves cómo pasa tu vida. Llegué aquí sin nada, ahora tengo una gran familia, una gran carrera en la bolsa".

Por supuesto que el hito de las 200 carreras está lejos de significar que la carrera de Pérez en la máxima categoría está cerca de llegar a su fin, ya que siente que aún tiene mucho por lograr, incluso habiendo ya ganado un par de grandes premios.

"Quiero ser campeón del mundo de la F1, tengo una oportunidad de crecer con un equipo, estoy en mi mejor momento, estoy muy contento con mi vida y quiero llegar a ese último paso que es llegar a ser campeón del mundo, que es mi máximo objetivo y es mi sueño más grande. Esa es mi inspiración y motivación más que cualquier otra cosa. Hoy tengo un proyecto que me motiva muchísimo a despertarme cada mañana, Mientras tenga eso seguiré aquí. Tengo claro que el día que no lo disfrute lo dejaré", finalizó.

Galería: Repasa la victoria de Sergio Pérez en el GP de Azerbaiyán 2021

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21 1 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21 2 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 3 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 4 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 5 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 6 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 7 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 8 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 9 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 10 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 11 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 12 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 13 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 14 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 15 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 y el resto del pelotón 16 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 17 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El Safety Car al frente de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 en el reinicio 18 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21, pasa a Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 19 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B pit stop 20 / 48 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 21 / 48 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, se bloquea en la reanudación y se sale del circuito mientras lucha por el liderato con Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 22 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 23 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 al reinicio de la carrera 24 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, se lleva la bandera a cuadros 25 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, 1ª posición, es animado en la línea de meta por miembros del equipo Aston Martin 26 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, 1ª posición, toma la bandera a cuadros para alegría de su equipo en el muro de boxes 27 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador Sergio Pérez, Red Bull Racing, celebra en Parc Ferme con el equipo 28 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Sergio Pérez, Red Bull Racing, celebra en Parc Ferme con el equipo 29 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Sergio Pérez, Red Bull Racing celebra en el Parc Ferme 30 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra con su equipo en el Parc Ferme 31 / 48 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, 1ª posición, Masashi Yamamoto, Director General de Honda Motorsport, y el equipo Red Bull celebran en el Parc Ferme 32 / 48 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador Sergio Pérez, Red Bull Racing, celebra en Parc Ferme 33 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ganador Sergio Pérez, Red Bull Racing, celebra en Parc Ferme 34 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ganador Sergio Pérez, Red Bull Racing, celebra en Parc Ferme 35 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ganador Sergio Pérez, Red Bull Racing, celebra en Parc Ferme 36 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing 37 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 38 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 39 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 40 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing 41 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing con un miembro del equipo 42 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing 43 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing 44 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing 45 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 46 / 48 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 47 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing 48 / 48 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images